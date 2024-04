TRI NAJČEŠĆA POKAZATELJA DA VAM NEDOSTAJE ŽELJEZA U KRVI

Nedostatak željeza može se prepoznati po različitim simptomima, a dijetetičarka Lauren Manaker izdvojila je tri najčešća simptoma koji se mnogima događaju.

Stalno ste umorni

Jedan od znakova nedostatka željeza su iscrpljenost i česti umor. Do ovog simptoma dolazi jer se tijelo oslanja na željezo za stvaranje hemoglobina, proteina u crvenim krvnim stanicama koji im omogućuje prijenos kisika po tijelu. Kada je razina željeza niska, tijelo se dodatno trudi dopremiti dovoljno kisika do tkiva i organa, što dovodi do osjećaja iscrpljenosti.

Često vam je hladno

Još jedan pokazatelj nedostatka željeza je povećana osjetljivost na niske temperature. Osobe s nedovoljnom razinom željeza mogu imati hladne ruke i noge te ih je često hladno, čak i u relativno toplim okruženjima. Do osjećaja hladnoće dolazi također zbog manjka hemoglobina, koji je ključan za prijenos kisika u tijelu i utječe na regulaciju unutarnje temperature.

Loše spavate

Odgovarajuće razine željeza u tijelu pomažu u proizvodnji serotonina i dopamina, neurotransmitera neophodnih za regulaciju ciklusa spavanja. Nedostatak željeza može biti povezan s lošijom kvalitetom sna, poremećajem disanja tijekom spavanja i drugim čimbenicima povezanima sa spavanjem, piše hayat.

Facebook komentari