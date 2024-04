Glavni faktori koji određuju ko može biti davatelj krvi

Ako planirate u idućem periodu darovati krv, nužno je da unaprijed znate pod kojim uvjetima možete dati najdragocjeniju tekućinu, a kada to ipak nije moguće.

Izbor davatelja krvi se vrši prema ustanovljenim, isključivo medicinskim, kriterijima za privremeno odlaganje davanja krvi ili trajno odbijanje zbog nepodobnosti za davanje krvi, bilo da bi davanje krvi moglo da ugrozi potencijalnog davatelja bilo primatelja.

Pitanja i provjera Na izbor davatelja krvi nikako nema utjecaj spol, religija, nacionalnost, seksualno opredjeljenje, politička orijentiranost, zanimanje, socijalni status ili neki drugi sličan razlog, pišu Nezavisne.

Za početak, prije darivanja krvi obavlja se laboratorijsko testiranje i liječnički pregled. Ubodom u jagodicu prsta i uzimanjem nekoliko kapi krvi odredit će vam se nivo hemoglobina u krvi te orijentacijski krvna grupa, dok ćete definitivan nalaz dobiti u knjižici darivatelja krvi nakon detaljnog laboratorijskog ispitivanja.

Na pregledu kod liječnika bit će vam postavljena nužna pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem. Također, tom prilikom će doktor provjeriti i krvni tlak, puls te poslušati rad srca i pluća. Prilikom konzumiranja većine lijekova potrebno je da prođe pet poluživota eliminacije lijeka iz organizma da bi se lijek odstranio više od 90 posto iz krvi.

Različito za muškarce i žene

Isto toliko vremena je potrebno da prođe od trenutka uzimanja lijeka i davanja krvi, a ako je moguće iz zdravstvenih razloga da osoba bude to vrijeme bez lijeka. Detaljne informacije o razlozima za odgađanje davanja krvi se dobivaju od liječnika na pregledu.

Najčešći razlozi privremenog odbijanja davatelja krvi: – nizak hemoglobin, – visok ili nizak krvni tlak, – menstruacija, trudnoća ili dojenje kod žena, – lakše akutne bolesti (hunjavica, prehlada), – tetovaža i pirsing, – alkoholizirano stanje, – uzimanje antibiotika, – cijepljenje osobe, – primljena transfuzija, – nedavni operativni zahvati,

Krv može dati svaka zdrava osoba i to: – u dobi od 18 do 65 godina (u slučajevima dobrog zdravstvenog stanja i do 70) – tjelesne težine iznad 55 kilograma – proporcionalno visini – tjelesne temperature do 37 stupnjeva i – uz odobrenje liječnika.

Muškarci mogu na klasični način dati krv četiri puta godišnje s razmakom između davanja od tri mjeseca, a žene tri puta godišnje s razmakom između davanja od četiri mjeseca.

Na staničnom separatoru davatelji krvi mogu češće dati jedan ili više krvnih sastojaka. Oko 10 posto davatelja krvi tijekom liječničkog pregleda bude odbijeno privremeno ili trajno. Razlog odbijanja uvijek je opasnost od uzimanja krvi za zdravlje davatelja ili opasnost od krvnih pripravaka za zdravlje primatelja.

