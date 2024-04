Pomjeranje sata i proljetni umor napravili pometnju, evo šta savjetuju doktori

Međutim ne treba zanemariti i proliećni umor koji može trajati znatno duže ističe doktorka Biserka Obradović.

Iako pomjeranje sata može najviše uticati na meteropate i hronične bolesnike, nema sumnje da i oni koji su potpuno zdravi, mogu osjetiti ovu promjenu. Ipak, uz pravilan unos laganije hrane i dobre hidratacije, na taj način ćemo organizmu dati sve ono što mu je potrebno kako bi se ovakvo stanje što prije prevazišlo. Unos vitamina, minerala, vlakana i tečnosti je takođe neophodan.

Doktorka Biserka Obradovićobjašnjava za Telegraf.rs koliko će trajati period adaptacije i na šta je potrebno da obratimo pažnju.

“Kada govorimo o umoru koji je prouzrokovan pomeranjem časovnika, on traje svega par dana, najviše sedam, a meteoropate i hronični bolesnici ga mogu osećati i duže. Potrebno je da se dobro naspavamo, kvalitetan san je ključ imuniteta koji prouzrokuje umor, rasejanost, glavobolju ukoliko ga ne iskoristimo. Zato je najbolje da se legne oko jedanaest sati uveče, ako nije neophodno ne treba ostajati posle jedan ili dva sata ujutru. Takođe je potrebno i unositi dosta tečnosti, vitamina i minerala kako bi brže navikli na proleće i sve ono što donosi sa sobom”, istakla je dr Biserka Obradović.

Proljećni umor

Koliko traje proljećni umor je individualno, ističe doktorka, ali glavni krivac ovakvog stanja je vitamin D, zato je potrebno uraditi analize i ako se ustanovi da je manjak vitamina D u organizmu, onda se mora uz pomoć suplemenata nadoknaditi. Tromost je takođe prouzrokovana nižim krvnim pritiskom, zato treba obratiti pažnju na njega. Poznato je da su alergije uveliko počele, a ove godine zbog naglog otopljenja imamo osam vrsta cvjetanja u isto vrijeme, što dodatno otežava situaciju.

“Svi osećamo umor, pored pomeranja časovnika, tu je i prolećni umor koji je dosta veći i koji može trajati duže u zavisnosti od stanja osobe. Neki će osećaj umora osetiti samo par dana, dok će se kod drugih znatno više zadržati. Za to je najviše zaslužan vitamin D koji je kod većine ljudi u deficitu, u ovom periodu. Potrebno je da se unose suplementi vitamina D, ali ne smemo zaboraviti i vitamin C koji je takođe potreban da bi obnovili i obogatili organizam. Sa prolećem imamo i dosta svežeg povrća, zelenilo je jako bitno unositi i ono nam dosta može pomoći. Do tromosti dolazi i zbog krvnog pritiska koji pada, zato ćemo ga fizičkom aktivnošću, mineralima, vitaminima, vlaknima povratiti. Ponavljam opet jako je bitno da utvrdimo da li nam nedostaje vitamin D. Pojava alergije nepovoljno utiče na već postojeći umor, jer ove godine u isto vreme imamo čak osam vrsta cvetanja”, objašnjava doktorica.

Fizička aktivnost

Zamor, smanjenje energije koje može izazvati i oblik depresije, za doktoricu je ovo sasvim normalno u ovom periodu, ali pored redovne pravilne ishrane, fizička aktivnost je takođe jako bitna u rješavanju ovih tegoba. Sunce će svakim danom biti sve jače, pa treba izbjegavati izlaganje u najtoplijem dijelu dana.

“Fizička aktivnost je sada jako bitna, posle zime u kojoj smo konzumirali jaku hranu koja je puna ugljenih hidrata dodali smo i neki kilogram više, zato se moramo pokrenuti. Naravno, to znači da budemo fizički aktivni, ali bez preteranog forsiranja, koliko god ko može. Treba izbegavati najtoplije delove dana, sunce je opasno i ljudi se moraju zaštititi na primer tako što će staviti kapu. Pored toga što smo manje boravili na otvorenom tokom zimskog perioda, navikli smo se i na zimske hormone. Tada se lučio više melatonin hormon sna, a sada će doći do povećanja serotonina hormona sreće, zbog sve većeg broja sunčanih perioda tokom dana”, pojašnjava doktorica.

Ona za kraj poručuje da je jako bitno da izbjegavamo stres koliko god je to moguće, što više osmijeha i dobrog raspoloženja povoljno utiče na naš organizam što je već poznato. Uz pravilnu ishranu i unos tečnosti, imunitet će se brže oporaviti, a samim tim i umor će nestati.

