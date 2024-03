Koje vježbe raditi za smanjenje grčeva ovisno o fazi menstrualnog ciklusa?

“Uključivanje aktivnosti poput pilatesa, joge ili hodanja može ublažiti bolove tokom menstruacije i pospješiti opću dobrobit”, ističe Montlake, prenosi New York Post. S ovim vježbama žene mogu započeti prije ili poslije menstruacije kako bi se tijelo moglo priviknuti, a tjelovježba biti ugodnija i učinkovitija tokom menstruacije. prenosi n1

Folikularna faza

Folikularna faza najduža je faza vašeg menstrualnog ciklusa, prenosi New York Post. Uključivanje kardio vježbi visokog intenziteta tokom ove faze moglo bi poboljšati vaše kardiovaskularno zdravlje, kao što je protok krvi, i ublažiti grčeve. Možete uvesti vježbe poput trčanja, vožnje bicikla, sklekova, dizanja utega ili boksa.

“Prilagođavanjem potrebama svog tijela i poštovanjem njegovih prirodnih ciklusa možete njegovati uravnotežen i održiv pristup tjelovježbi koji podupire cjelokupno zdravlje i dobrobit”, objašnjava Montlake.

Ovulacija

Žene tokom ovulacije doživljavaju visoke razine energije, što je najbolje iskoristiti za energične vježbe, ističe zdravstvena trenerica. Razlog više zašto bi se tokom ovulacije trebalo vježbati jest i činjenica da se mnogim ženama teže natjerati na trening tokom lutealne faze koja dolazi nakon ovulacije.

Lutealna faza

Lutealna faza završava kada dobijete menstruaciju, a najčešće se događa od 22. do 28. dana ciklusa. U tom razdoblju preporučuje se raditi vježbe niskog intenziteta i dodati duže vrijeme odmora kako bi se tijelo prilagodilo. Ako mislite da možete raditi i intenzivnije vježbe, slobodno to i učinite, ali prestanite ako osjetite nelagodu, prenosi New York Post.

