JETRA JE NAJVEĆI ORGAN U TIJELU I VRŠI VIŠE OD 500 FUNKCIJA: Evo koji znaci nam otkrivaju da je LOŠE

Jetra je jedan od najvećih organa u našem tijelu koji naporno radi na održavanju zdravlja obavljajući više od 500 osnovnih funkcija, kao što su izbacivanje toksina iz krvotoka, održavanje normalnog nivoa šećera u krvi i mnoge druge ključne funkcije. Bez zdrave jetre, opšte blagostanje je ozbiljno ugroženo, a ukoliko čovek prepozna znakove oštećenja jetre, to zaista može da mu spasi život.

Ovaj organ učestvuje u procesu varenja formiranjem žuči, tečnosti koju tijelo pravi kako bi se svarile masti. Jetra je takođe veoma važna u metabolizmu holesterola, kao i u funkciji detoksikacije krvi i pomaže telu da filtrira toksične supstance. Bolest jetre je, kako kaže, veoma teško stanje koje se ne liječi baš tako jednostavno. Zato je prevencija najbolji način liječenja bolesti jetre, odnosno sprječavanje da se u organizam ne unose velike količine kalorija i masti, kao ni al*kohol.

Iako najveći organ u ljudskom tijelu anatomski gledano, vrlo je jednostavan, ali funkcionalno veoma složen. Nalazi se u desnom gornjem dijelu trbušne duplje i većim delom je zaštićena rebrima. Sastoji se od lijevog i desnog lobusa. Gornja strana jetre je ispupčena, dok donja leži na debelom crijevu i želucu a zadnjom stranom povezana je sa dijafragmom.

Ispod jetre nalazi se žučna kesa, djelimično pankreas i tanko crijevo. Svi ovi organi rade zajedno na varenju, obradi i apsorpciji hrane. Jetra odraslog čoveka je teška oko 1.350 grama i kroz nju, u stanju mirovanja, svakog minuta protekne oko 14 dl krvi.

Za razliku od ostalih organa jetra prima krv bogatu kiseonikom iz jetrene arterije i upravo ova vena dovodi krv bogatu hranljivim materijama iz digestivnog trakta.

Jetra je glavni „kontrolor“ i filter unijetih materija i „odlučuje“ o njihovoj sudbini: skladištenje ili dalja prerada i distribucija.

Ova specifična tjelesna laboratorija zahtjeva našu posebnu podršku, jer čovjek može živjeti sa jednim bubregom, može se živjeti i bez slezine, bešike ili čak i bez želuca, ali ne može bez jetre. Dobra vijest je da jetra ima nevjerovatnu moć regeneracije tj. može biti odstranjen njen veći dio, a da se ona ipak potpuno obnovi.

Kada jetra oboli ona ne daje baš vidljive simptome koji bi nas upozorili, ovi znaci bi mogli biti signal da nešto nije u redu.

Koža i oči koje izgledaju žućkasto (žutica)

Bol u stomaku i otok

Otok u nogama i gležnjevima

Svrab kože

Tamna boja urina

Blijeda boja stolice

Hronični umor

Mučnina ili povraćanje

Gubitak apetita

Sklonost lakog dobijanja modrica

Najveći rizik za razvoj bolesti jetre imaju osobe kod kojih je dijagnostikovana ciroza kao posljedica unosa prevelike količine al*ohola ili zbog infekcije hepatitisa. I alkohol i hepatitis izazivaju upalu jetre što na kraju dovodi do oštećenja organa i potencijalno do karcinoma. Posljednjih godina u svijetu medicine otkriva se porast oboljenja masne jetre, uzrokovanu prekomernom količinom kalorija i masti u ishrani što dovodi do masnih naslaga u jetri, koje takođe mogu da dovedu do oštećenja jetre i povećanog rizika za razvoj raka jetre.

Evo kako može da se spriječi bolest jetre:

Ne pijte nikako ili pijte al*ohol umjereno. Za zdrave odrasle osobe, to znači do jedno piće dnevno za žene i do dva pića dnevno za muškarce. Teška ili rizična konzumacija je definisana kao više od 8 pića nedeljno za žene i više od 15 pića nedeljno za muškarce.

Izbegavajte rizično ponašanje. Koristite kondom tokom se*sa. Ako odlučite da se tetovirate ili stavite pirsing, pazite gdje idete na tretman, posebno u smislu stručnosti i higijene.

Potražite pomoć ako koristite nedozvoljene intravenske drog*.

Vakcinišite se. Ako ste pod povećanim rizikom da dobijete hepatitis ili ako ste već bili zaraženi bilo kojim oblikom virusa hepatitisa, razgovarajte sa svojim ljekarom o vakcinaciji protiv hepatitisa A i hepatitisa B.

Mudro koristite lijekove. Uzimajte lijekove na recept i lijekove bez recepta samo kada je potrebno i samo u preporučenim dozama. Ne miješajte lekove i al*ohol. Razgovarajte sa ljekarom prije mešanja biljnih suplemenata ili lijekova.

Izbjegavajte kontakt sa krvlju i tjelesnim tečnostima drugih ljudi. Virusi hepatitisa se mogu prenijeti slučajnim ubodom igle ili nepravilnim čišćenjem krvi ili tjelesnih tečnosti.

Čuvajte i spremajte hranu na bezbjedan način. Operite ruke temeljno prije jela ili pripreme hrane. Ako putujete u zemlju u razvoju, koristite flaširanu vodu za piće, perite ruke i zube.

Pazite sa aerosolnim sprejevima. Obavezno koristite ove proizvode u dobro provetrenom prostoru i nosite masku kada prskate insekticide, fungicide, boju i druge toksične hemikalije. Uvijek pratite uputstva proizvođača.

Zaštitite kožu. Kada koristite insekticide i druge toksične hemikalije, nosite rukavice, duge rukave, šešir i masku kako se hemikalije ne bi apsorbovale kroz kožu.

Održavajte zdravu težinu. Gojaznost može da izazove nealkoholnu masnu bolest jetre.

