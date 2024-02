Pomaže pri varenju i gubitku kilograma: Koliko dugo bismo trebali žvakati zalogaj hrane?

Kombinacija enzima sadržanih u našoj slini, plus pokret žvakanja i mljevenja hrane u našim ustima, pomaže razbiti hranu u male komadiće. Ti dijelovi zatim putuju kroz jednjak u želudac. U to vrijeme hrana se već počela razgrađivati na brojne dijelove, uključujući makronutrijente (masti, ugljikohidrati, proteini, voda), vitamine i minerale.

Neki su možda čuli da bi svaki zalogaj trebalo žvakati 32 puta. Taj zaključak donio je nutricionist Horace Fletcher, koji je izjavio da žvakanje zalogaja čak 32 puta može produžiti život. Kasnije će određene studije doći do istraživanja koje navodi da se magična brojka krije između 35 i 40 žvakanja.

Jedna studija iz 2011. godine podupire njegovu ideju da žvakanje može biti dio dobre strategije u gubitku kilograma. Zapravo, nijedan određen broj žvakanja neće izravno uzrokovati gubitak kilograma, ali praksa dužeg žvakanja može dovesti do brže sitosti. To djeluje tako što vaš želudac i mozak sve vrijeme komuniciraju.

Tako vam vaš mozak daje do znanja da je vrijeme za jelo i na sličan način javlja kada ste siti. Međutim, leptinu, hormonu koji vašem mozgu daje do znanja da ste siti, potrebno je oko 20 minuta da dođe do vašeg mozga nakon što vam je želudac pun.

To znači da vaš želudac može biti pun i da to možda nećete shvatiti dok ne pojedete obrok do kraja. To može rezultirati prejedanjem, a time i prekomjernim unosom kalorija, što može dovesti do debljanja. Na temelju ove ideje, polagano žvakanje može pospješiti osjećaj sitosti, a za to je potrebno manje kalorija.

Ipak, ova istraživanja nisu dovoljna pa nije loše znati zašto je važno pravilno žvakati hranu. Žvakanje je važno kako ne bi došlo do potencijalnog gušenja. Nadalje, na taj način osiguravate da se hrana lakše razgradi. Loše sažvakana hrana također može uzrokovati: plinove, nadutost, uznemiren želudac, refluks kiseline, probavne smetnje i žgaravicu.

Također, duže žvakanje promiče zdrav odnos s hranom odnosno pažljivo jedenje može vam pomoći da se osjećate zadovoljnije, a kao rezultat toga nećete osjećati potrebu da konzumirate toliko hrane. U svoju svakodnevnicu možete uvrstiti i još neke zdrave navike poput izbjegavanja zaslona tokom obroka. prenosi Klix.

