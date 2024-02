BiH prijeti opasna epidemija velikog kašlja

Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, do sada su u ovom entitetu zabilježena 152 slučaja pertusisa, veoma zarazne bolesti, poznatije kao veliki kašalj. Radi se o nepotpunim podacima jer iz Tuzlanskog kantona za posljednju sedmicu nadzora, od 5. do 11. februara, nisu dostavljeni svi podaci.Prema zvaničnim podacima Zavoda za javno zdravstvo FBiH, do sada su u ovom entitetu zabilježena 152 slučaja pertusisa, veoma zarazne bolesti, poznatije kao veliki kašalj. Radi se o nepotpunim podacima jer iz Tuzlanskog kantona za posljednju sedmicu nadzora, od 5. do 11. februara, nisu dostavljeni svi podaci.

Gubitak daha

Najveći broj oboljelih zabilježen je u Kantonu Sarajevo (71), potom u Zeničko-dobojskom kantonu (39), SBK (17), Tuzlanskom (16), u Zapadnohercegovačkom kantonu je šestero inficiranih, HNK dvoje, USK jedno, dok su Posavski, BPK i Livanjski kanton bez oboljelih.

Predsjednik Upravnog odbora Doma zdravlja KS Ademir Spahić kaže da je veliki kašalj bolest koju uzrokuje bakterija Bordetella pertussis te da su djeca uzrasta jedne do pet godina posebno osjetljiv dio populacije.

– Inkubacija velikog kašlja traje 9-10 dana, ali kreće se u okvirima od 6 do 20 dana. Bolest ima nekoliko stadija. Prvi je kataralni, koji traje do dvije sedmice. Simptomi su slični gripi ili prehladi. Nakon toga nastupa stadij s napadima kašlja, koji su učestaliji noću i predstavljaju veliki napor za organizam. Kod djece može dolaziti do apneja ili gubitka daha, prestanka disanja. Jedna od najčešćih komplikacija je upala pluća – pojašnjava Spahić.

Najbolji način prevencije je vakcinacija s nekoliko doza kombinirane DiTePer vakcine protiv difterije, tetanusa i pertusisa.

– Stručno savjetodavno tijelo proširilo je sada proces i na djecu koja su propustila vakcinaciju. Uzrok pojave ove bolesti, kao i u slučaju morbila, upravo je nedovoljan broj vakcinisanih. Kompletan kalendar imunizacije je ispod 40 posto u KS, što je veoma loše – ističe Spahić.

S masovnijom pojavom bolesti raste i interesiranje za vakcinu, a tokom samog procesa vakcinacije ne postoji mogućnost kontakta oboljelih sa zdravim osobama.

– Zakonska je obaveza da svaki predškolski i školski dispanzer ima dio za zdravu i dio za bolesnu djecu. Svako dijete se najprije pregleda od pedijatra ili ljekara porodične medicine – dodaje Spahić.

Nakon Tuzle, epidemija morbila u subotu je proglašena i u KS. Veliki kašalj još nije poprimio razmjere epidemije. Dr. Emina Kurtagić-Pepić za „Avaz“ je objasnila princip na kojem funkcionira vakcina protiv velikog kašlja.

Zatvoren prostor

– Zaštita koju ova vakcina osigurava traje kraće od drugih, jer druge vakcinopreventabilne bolesti najčešće imaju doživotnu zaštitu. Veliki kašalj se daje u nekoliko doza, ali zaštita traje do 10 godina – objasnila je dr. Kurtagić-Pepić.

Dodala je su najugroženije trudnice, zatim djeca mlađa od godinu i starije osobe jer, kako kaže, za njih ovo može biti teško i opasno stanje.

– Vrlo je bitno da imamo visoku stopu imunizacije da bismo zaštitili ugroženu populaciju. Rizične skupine ne trebaju ići u zatvoreni prostor, trebaju izbjegavati gužve i bliske kontakte, nositi maske, redovno prati ruke i održavati higijenu – kazala je dr. Kurtagić-Pepić.

Stopa imunizacije niska

Dr. Emina Kurtagić-Pepić navela je da trenutno nema mjesta za paniku jer je situacija pod kontrolom. Prema posljednjim informacijama, vakcinisano je više od 2.000 djece, uključujući MRP vakcinu.

– Prema preliminarnim rezultatima, stopa imunizacije u Federaciji je niska. Zato imamo obuhvat ovakav kakav jeste i zato se dešava pojava morbila i velikog kašlja. Antivakseri su odradili veliku štetu pa se sada dešavaju porazne situacije da od bolesti koje su trebale biti iskorijenjene posljednjih godina imamo čak i smrtne slučajeve – istaknula je dr. Kurtagić-Pepić.

Temeljit pregled

Pedijatrica Gordana Vuković objasnila je šta se dešava u dječijem organizmu ako primi vakcinu pa se potom zarazi i kako izbjeći takvu situaciju.

– Prije vakcinisanja djeca se moraju temeljito pregledati te uraditi potrebni nalazi da bi se ustanovilo da je dijete potpuno zdravo. Nakon toga se vakciniše, ali u odjelu gdje nema zaraženih. Znači, moraju biti odvojena zdrava djeca od zaražene – kazala je Vuković.

Objasnila je da dijete koje se vakciniše pa se poslije toga zarazi ima iste simptome kao i ono koje nije vakcinisano i prolazi sve iste faze.

Od šestero oboljelih u ZHK petero nije vakcinisano u potpunosti, pa je poziv roditeljima da to urade uputila epidemiologinja Andrea Jurić, direktorica ZJZZHK. Identičan apel uputio je i epidemiolog Eniz Čolaković, direktor ZJZHNK.

Facebook komentari