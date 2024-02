Da li je zdravo tuširanje vrelom vodom

Štaviše, topla kupka biće jedini način da se tijelo zagrije, ali i željena doza opuštanja. Međutim, ovu naviku bi trebalo drastično smanjiti i promjeniti, smatra vaskularni hirurg. Evo i zbog čega.

Doktor Mahiar Maddahali, koji svoje pratioce na TikToku edukuje o raznim zdravstvenim problemima kroz svoje video snimke, objavio je jedan video sa više od 10.000 pregleda u kojem objašnjava da prevruća voda zapravo loše utiče na naše zdravlje.

“Na površini kože nalaze se prirodna ulja koja je održavaju vlažnom. Vruća voda može da ih potpuno spere, pa može doći do suvoće”, rekao je on.

Tuširanje ili kupanje u toploj vodi takođe može da proširi krvne sudove i tako poveća crvenilo i iritaciju kože.

“Ako se predugo tuširate toplom vodom, to može da dovede do naglog pada krvnog pritiska, a potom i do nesvestice”, upozorio je ovaj vaskularni hirurg.

Ovaj hirurg je takođe upozorio da prekomjerna upotreba tople vode dovodi do mogućeg narušavanja imunog sistema. Iako topla voda sama po sebi nije loša za naš sistem, ključno je da je koristimo odgovorno kako bismo izbjegli opekotine, dehidraciju i preterani stres za tijelo, pišu Novosti.

Facebook komentari