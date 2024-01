Sedam stvari koje pokazuju da unosite previše soli

Ograničenje unosa soli nije često prioritet u prehrani za većinu dok krvni pritisak ne postane problem.

Ali možda bi trebalo biti, jer promjene krvnog pritiska nisu jedine posljedice koje može imati previše konzumiranja soli.

Evo šta još previše soli može učiniti vašem tijelu.

Osjećate se podbuhlo i napuhano

Voda uvijek slijedi nakon natrija, a bubrezi koriste ovo načelo kako bi im pomogli u regulaciji volumena krvi i tekućine u tijelu. Dakle, kada jedete veliku količinu soli (uzrokujući porast nivoa natrija u krvi), bubrezi to kompenziraju zadržavanjem tekućine kako bi uravnotežili i normalizirali razine, prenosi eatingwell.com.

Posljedice su obično blage i privremene, ali i dalje neugodne: stvari poput hlača koje malo više pritišću u području struka, podbuhlo lice ili malo povećanje težine tokom noći. Rješenje? Možda se čini kontraintuitivnim, ali trebali biste piti puno vode (i izbjegavati hranu bogatu natrijem).

Ne možete utažiti žeđ

Posežete li za bocom vode malo više nego inače nakon što ste pojeli obrok vani? Obroci u restoranima poznati su po tome što imaju više natrija, ali ovaj učinak nije ograničen na hamburger u lokalnom baru. Svaki obrok s visokim sadržajem soli može izazvati intenzivnu žeđ. Osjećajući povećanje natrija u krvi, receptori u bubrezima i mozgu pokreću osjećaj žeđi. Tijelo koristi žeđ kao zaštitni mehanizam pa ćete biti natjerani na hidrataciju i snižavanje koncentracije natrija.

Glavobolje

Ako imate povremene ili redovne glavobolje, pretjerana konzumacija soli mogla bi biti krivac. Konzumiranje soli kod nekih ljudi izaziva gotovo trenutni porast krvnog pritiska, a glavobolje su čest simptom visokog krvnog pritiska. Ali prehrana s visokim udjelom soli također može učiniti ljude s normalnim krvnim pritiskom osjetljivijima na glavobolje.

U studiji iz 2014. na ”Johns Hopkinsu” od 400 ljudi istraživači su otkrili da su oni koji jedu najviše soli imali najveću učestalost glavobolja. Kada se smanjio unos soli, i ljudi s normalnim i visokim krvnim pritiskom imali su manje glavobolja.

Skloniji ste ekcemu

Pomalo neočekivano, ali so može imati direktan utjecaj na iritacije kože poput ekcema zbog veze koju koža ima s imunološkim sistemom. Iako su ti podaci ograničeni, čini se da višak soli u prehrani potiče imunološki sistem na oslobađanje T-ćelija. Istraživanja sugeriraju da ovo otpuštanje dovodi do vrste hiperupalnog odgovora koji se vidi kod ekcema, kao i kod drugih upalnih stanja poput artritisa i astme. Smatra se da višak soli izaziva upalu, pogoršavajući ekcem slično kao što to čine alergeni i iritanti u prehrani.

Povećan rizik od raka želuca

Rak želuca jedan je od šest najčešćih oblika raka, a treći je po smrtnosti u svijetu. Veći unos soli faktor je rizika za razvoj raka želuca. Istraživači ne razumiju u potpunosti vezu između soli i raka i nije jasno ima li sva hrana s visokim udjelom natrija isti rizik. Postoje neki dokazi da ovaj rizik prvenstveno može proizlaziti iz suhog mesa ili morskih plodova i povrća soljenih i fermentiranih radi konzerviranja.

Veća vjerovatnost nastanka bubrežnog kamenca

Redovno konzumiranje viška soli može vas učiniti podložnijim stvaranju bubrežnih kamenaca. To je zato što višak soli povećava količinu kalcija u urinu. Bubrežni kamenci nastaju kada se kalcij spoji s oksalatima ili mokraćnom kiselinom u mokraći i počnu stvarati kristale. Kako ovi kristali postaju veći, postaju kamenci koji mogu otputovati u urinarni trakt i zaglaviti se. Rezultat je obično intenzivna bol dok taj kamen ne prođe.

Povećan rizik od demencije

Čini se da visoki nivoi soli povećavaju nivoe upalnog spoja u mozgu što dovodi do oksidativnog oštećenja i počinje ometati protok krvi. To se temelji na studiji iz 2018. u kojoj je prehrana s visokim unosom soli povezana s izazivanjem demencije kod miševa. Istraživači vjeruju da bi učinci mogli biti slični kada je u pitanju demencija kod ljudi.

Kako smanjiti unos soli

Kako biste smanjili višak natrija iz prehrane, pokušajte što je više moguće jesti kod kuće. Obroci u restoranima krcati su natrijem, a kuhanje kod kuće pomaže vam da kontrolirate koliko soli zapravo ulazi u vašu hranu.

Kada ipak jedete vani, tražite svoje jelo bez soli i posolite sami za stolom ako želite. Kako biste uštedjeli na natriju, radije birajte proteine pečene na žaru nego pržene, a kao prilog odaberite povrće ili salatu. prenosi Avaz

