Naučnici upozoravaju na antibiotike koji više – NE DJELUJU!: ‘Hiljade djece svake godine umire’

Antibiotici koji se koriste u liječenju uobičajenih, pa čak i po život opasnih infekcija kod beba i djece “više nisu učinkoviti”.Australski naučnici otkrili su da lijekovi koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) djeluju u manje od 50 posto slučajeva upale pluća, sepse i meningitisa kod djece. Oni to pripisuju otpornosti na antibiotike, za koju je WHO rekao da je jedna od deset glavnih prijetnji javnom zdravlju s kojima se čovječanstvo suočava.