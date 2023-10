Pet simptoma koji ukazuju na to da se menopauza približava

Prvi znakovi perimenopauze obično nastaju zbog pada progesterona. Ona prethodi menopauzi koja se najčešće javlja između 45. i 55. godine života. Njeni simptomi, kao i oni menopauze, nisu ugodni, ali oni su normalan biološki proces kroz koji prolazi tijelo žene te na njih ne treba da gledate negativno.

Nepredvidiv menstrualni ciklus

Prvi znak perimenopauze drugačiji je menstrualni ciklus. Možda će vam biti teže da odredite vrijeme kada ovulirate, a menstruacije će vam varirati od slabih do obilnih. Promjene će biti vidljive i na dužni samog ciklusa. Kraj menopauze biće onda kada menstruaciju, čak ni tačkasto krvarenje, ne dobijete više od godinu dana.

Stres je jedan od razloga zbog kojih može doći do promjena u menstrualnom ciklusu tako da probajte da radite na redukciji istog, te uvrstite fizičku aktivnost u svoj dnevni plan.

Smanjena plodnost

Nivoi hormona za vrijeme perimenopauze ponekad osciliraju, jer se oni tada počinju prilagođavati novom stanju u tijelu te dolazi do rjeđeg ispuštanja jajnih ćelija. To znači da će vam vjerovatno biti teže da zatrudnite prije ili tokom perimenopauze. Znakovi perimenopauze, poput smanjene plodnosti, mogu se pojaviti nekoliko godina prije vaše posljednje menstruacije. Ako imate poteškoća sa začećem i približno ste u dobi perimenopauze, razgovarajte s ginekologom o tome treba li testirati nivo hormona u krvi kako biste utvrdili je li to razlog za nemogućnost začeća.

Osim smanjene plodnosti, zbog pada estrogena, postoji mogućnost vaginalne suhoće zbog koje seks možda više nije ugodan kao prije. Zato, ostavite više vremena za predigru ili počni te da koristite lubrikant.

Valunzi i noćno znojenje

Jedan od najčešćih znakova perimenopauze, koji doživljava jedna trećina Amerikanki, jesu talasi vrućine ili valunzi. Valunge karakteriše osjećaj toplote koji počinje u blizini glave i vrata i prolazi niz tijelo te obično traje oko 10 minuta. Iako traju samo nekoliko minuta, ponekad se javljaju i do deset puta dnevno, a uzrokuju ih hormonalne promjene u tijelu.

Stoga se preporučuje oblačenje u slojevima, izbacivanje začinjene hrane i redovno vježbanje. Takođe, sjetite se da piijete puno vode i u prostorijama u kojima boravite smanjite grijanje.

Povećanje kilaže

Interna temperatura nije jedino što može da se promijeni tokom spomenutog prelaznog perioda te često dolazi i do povećanja broja kilograma. Stres u tim godinama takođe uzrokuje stalno otpuštanje kortizola i može dovesti do stvaranja masnoće oko struka.

Terapija estrogenom može pomoći tijelu da uravnoteži ovaj znak perimenopauze, no prije toga svakako porazgovarajte sa svojim ginekologom. Ako se osjećate manje privlačnom zbog viška kilograma razgovarajte sa svojim partnerom, recite mu šta vas muči. Otvoreno i iskreno komuniciranje o odnosu u kojem se nalazite može promijeniti situaciju na bolje.

Smušenost, glavobolja i ostali kognitivni simptomi

Od osjećaja smušenosti do generalne neraspoloženosti, perimenopauza može da utiče i na vaš mozak. Noćno znojenje i nekvalitetan san dovode do smušenosti preko dana, a na glavobolju i raspoloženje dramatično utiču hormonalne oscilacije. Ako češće zaboravljate stvari, osjećate neobično bolnu glavobolju, imate problema s koncentracijom ili osjećate depresiju obratite se svom ljekaru, piše Ljepota&zdravlje.

