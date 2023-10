Pet zdravih navika zbog kojih se zapravo debljate

Ovo je čest razlog zbog kojeg ljudi dignu ruke i potpuno napuste svoje zdravstvene rutine.

Obično, kada se to dogodi, to je zato što smo dobili mnogo mješovitih poruka o tome kako izgledaju “zdrave” navike. Ovo odvlači pažnju od relativno jednostavnih praksi koje će gotovo uvijek dovesti do gubitka težine stvari poput jedenja manjih porcija, izbjegavanja unaprijed upakovanih namirnica u korist cjelovite hrane, naglašavanja biljne prehrane i vježbanja.

Pretjerano konzumiranje cijeđenih sokova

Iako smutniji i sokovi napravljeni od biljnih sastojaka mogu biti zdrav dodatak vašoj prehrani, važno je ne pretjerivati ​​ako se nadate mršavljenju.

– Cijeđenje soka može dovesti do većeg unosa prirodnih šećera koji se nalaze u voću, potencijalno naglo povećavajući razinu šećera u krvi i izazivajući glad i žudnju za slatkim namirnicama – objašnjava Lisa Ričards, nutricionista.

– Velike količine soka mogu pružiti koncentrisani izvor kalorija, a ljudi mogu podcijeniti sadržaj kalorija u svojim pićima – ističe ona.

Ričards dodaje, kada se cijede sokovi od voća i povrća, oni gube vlakna koja su ključna za poticanje osjećaja sitosti i usporavanje probave šećera.

– Soku nedostaje učinak osjećaja sitosti kao kod cjelovite hrane, zbog čega pojedinci unose više kalorija – kaže ona.

Često grickanje hrane bogate hranjivim materijama

Još jedna greška koju ljudi prave kada pokušavaju smršaviti je prečesto grickanje hrane bogate hranjivim materijama. Iako možda pravite dobre nutritivne izbore, ipak biste mogli previše konzumirati.

– Grickanje voća, jogurta ili orašastih plodova tokom dana može biti zdravo, ali može dovesti i do debljanja ako ne vodite računa o veličini porcija. Ispašavanje grickalica bogatih hranjivim materijama može dodati kalorije – kaže Kastiljo.

Konzumiranje previše nemasnih ili dijetalnih proizvoda

Bilo da vam je cilj da smršavite ili da poboljšate svoje zdravlje kroz ishranu, jedna od najboljih stvari koje možete učiniti je izbjegavanje unaprijed upakovane hrane. Ovo uključuje prethodno upakovane artikle koji se naplaćuju kao “malomasni” ili one za koje se tvrdi da su pogodni za ishranu.

– Unaprijed zapakovani proizvodi s niskim udjelom masti ili dijetalni proizvodi često sadrže dodane šećere ili umjetne sastojke kako bi se kompenzovao smanjeni sadržaj masti – kaže Kastiljo.

Prekomjerna konzumacija ovih proizvoda može dovesti do povećanog unosa kalorija i potencijalnog povećanja tjelesne težine.

Pretjerano vježbanje bez prilagođavanja prehrane

Ako se držite nezdrave prehrane, nikakva vježba neće poništiti tu štetu. Redovna fizička aktivnost i vježba je ključna za cjelokupno zdravlje, ali neki pojedinci precjenjuju broj sagorijenih kalorija tokom treninga. Ako ne prilagodite svoju ishranu u skladu s tim, prekomjerno vježbanje može dovesti do povećanog apetita i prejedanja, negirajući vaše napore za mršavljenje.

Konzumiranje dijetalnih gaziranih pića

Dijetalni gazirani napici mogu izgledati kao zdravija alternativa šećerima, ali stručnjaci kažu da ovi napici zapravo mogu izazvati želju za slatkim okusima. Uprkos tome što dijetalna gazirani pića ne sadrže kalorije, to u konačnici može dovesti do prejedanja tokom dana.

Neka istraživanja sugerišu da vaš mozak reagira na umjetne zaslađivače slično kao na slatke slatkiše. Često unošenje može povećati vašu želju za visokokaloričnom hranom, što vas dovodi u veći rizik od debljanja, prenosi Klix.

