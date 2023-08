Kako prepoznati nedostatak vitamina u tijelu

Vitamine možemo podijeliti na topive u vodi i masti. Vitamini B skupine i vitamin C lako se tope u vodi i oni se izlučuju iz našeg tijela putem urina. Vrlo je važno unositi ih redovno zato što naše tijelo nema mogućnosti da ih skladišti. Vitamini koji su topivi u mastima (A, D, E, K) nakupljaju se u tijelu i skladište se od nekoliko dana do nekoliko mjeseci.

Određeni faktori dovode do nedostatka vitamina koji su organizmu potrebni da bi normalno funkcionirao. Nepravilna ishrana, dijete, nedovoljno fizičke aktivnosti, pušenje, alkohol, određeni lijekovi, ali i trudnoća i dojenje utječu na gubitak vitamina.

Pravilnom prehranom te dodacima prehrani možemo povećati unos pojedinih vitamina u organizam.

Vitamin A Nedostatak vitamina A moguće je prepoznati prema degenerativnim promjenama na oku, psorijazi, aknama, reproduktivnim poremećajima, ulceroznom kolitisu, cirozi jetre, gubitku apetita, oslabljenom imunološkom sistemu, vaginalnim i respiratornim infekcijama i probavnim smetnjama.

Vitamin B

Umor, manjak koncentracije, anemija i poremećaj imunološkog sistema pokazatelji su nedostatka kompleksa B vitamina. Nešto kompleksniji pokazatelji su i demencija, paranoja, depresije i promjene u ponašanju, osip i pukotine kože oko usana te sklonost infekcijama.

Vitamin C Ako našem tijelu nedostaje vitamin C, to možemo prepoznati po umoru, promjenama na koži, krvavim desnima, anemiji, smanjenoj otpornosti na infekcije, sporom zarastanju rana i fraktura, alergijama, arterosklerozi, artritisu, ćelavosti, visokom holesterolu, kostobolji, hipoglikemiji i stresu.

Vitamin D

Sunčev vitamin, kako se često naziva, vitamin D u zimskom periodu je gotovo nemoguće da tijelo proizvede. Bolovi u kostima, slabost te bol i grčevi u mišićima, prekomjerno znojenje, visok krvni pritisak, slaba koncentracija i glavobolja karakterišu nedostatak ovog vitamina.

Vitamin E

Karakteristična za manjak vitamina E su hronična oboljenja jetre, nedostatak koordinacije pokreta, paraliza mišića odgovornih za pokrete očiju, motorički poremećaj govora, blaga anemija, očna mrena, hiperpigmentacija te sporiji rast kod djece. Vitamin K

Tipični znaci nedostatka vitamina K su smanjenje gustoće kostiju, obilno menstrualno krvarenje, krvarenje iz nosa i zubnog mesa, potkožna krvarenja, pojava krvi u probavnom traktu i urinu, lako nastajanje modrica. prenosi klix

