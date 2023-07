Sat pušenja nargile, jednak je stotinu ispušenih cigareta

Pokazatelj toga je i sve učestalija konzumacija nargile za čiju upotrebu maloljetnici koriste razne tehnike poput laganja o godinama jer je prodaja zabranjena osobama mlađim od 18. Razgovarali smo o ovoj temi sa ugostiteljima, ali i strukom koja nam je detaljno objasnila štetne posljedice po zdravlje.

Iako za mnoge predstavlja posebnu vrstu užitka, nargila je itekako štetna za zdravlje. Udio opasnih tvari u nargili je visok, uključujući katran, ugljenmonoksid i teške metale, pojašnjava struka. Kombinacija svega navedenog u velikim količinama može dovesti do raznih zdravstvenih problema, uključujući bolesti srca i pluća. Rezultati su to raznih istraživanja koji potvrđuju štetnost, piše Federalna.

„Povećao se broj obolijevanja od herpesa, čak od tuberkuloze i nekih drugih oboljenja jer ta cijev koja bi morala da se dezinficira i kroz koju prolazi taj dim – ne znam kako se to obavlja u tim kafićima ili nargila barovima, da li se to radi ili ne, i to je vrlo upitno“, upozorava dr. Semir Kicić, specijalista porodične medicine u Domu zdravlja Tuzla.

Kada se nargila tek počela konzumirati u našoj zemlji, konzumenti su bili uvjereni da je manje štetna od cigareta, što nije tačno, kaže struka.

„Tokom jedne, da kažemo, seanse od pola sata-sat inlahiraju u svoja pluća oko litar tog duhanskog dima. To je otprilike ekvivalentno kao da su ispušili stotinjak i više cigareta“, ističe dr. Kicić.

Nargila je posebno popularna među mlađim generacijama, pa čak i srednjoškolcima i maloljetnicima kojima ugostitelji, prema Zakonu, istu ne bi smjeli ni prodavati. No, maloljetnici ipak pokušavaju.

„Traže, ali mi zbog preventivnih mjera ne dozvoljavamo, jer ne uzimaju sebi užinu, pa dolaze traže, pitaju mogu li dobiti nargilu“, priča ugostitelj Ramil Smajlović.

Osim fizički štetnih posljedica, nargila može ostaviti posljedice i na mentalno zdravlje. Konzumacija na početku može dovesti do osjećaja euforije, kaže struka, a kasnije do anksioznosti, depresije, pa čak i ovisnosti. Građani s kojima smo razgovali su uglavnom protiv, no ima i onih kojima je užitak važniji od posljedica:

„Sve što je štetno po zdravlje je slasno.“ „Ne predstavlja mi nikakav užitak.“ „Lično ne konzumiram, ali moja generacija konzumira. Zato što je to sada popularno i vide na društvenim mrežama i koriste to.“ „Ne, zato što je jako štetna, izbjegavam to u širem krugu, što dalje, meni bolje.“

A provjerava li se rad nargila barova, vrši li se potrebna dezinfekcija i prodaje li se nargila maloljetnicima – pitali smo nadležnu inspekciju, no odgovor je izostao. Rečeno nam je samo da je, prema novom Zakonu o ograničenoj upotrebi duhanskih proizvoda, nargila zabranjena u zatvorenom prostoru što u ljetnom periodu zasigurno neće umanjiti njenu konzumaciju.

