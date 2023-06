Vaš GINEKOLOG želi da ZNATE OVO – Stvari koje žene rade pri odlasku na pregled, a prave veliku GREŠKU

Poseta ginekologu mnogim ženama nije nimalo prijatna. Međutim, redovni pregledi i iskren razgovor sa ginekologom su presudni kako bismo očuvali naše zdravlje.

Postoje situacije kada žene, po dolasku na pregled, ne kažu sve potrebne informacije doktoru, a trebalo bi. U nastavku vam navodimo neke od njih.

Preskakanje pregleda zbog menstruacije

Menstrualni ciklus nije razgov da se ne obavi ginekološki pregled. Današnji papa testovi omogućavaju test i za vreme ciklusa.Postavljanje dijagnoze

Svaka žena dobro poznaje svoje telo, ali postoje trenuci kada one same postavljaju dijagnozu i sa tim pretpostavkama dođu na pregled. To može imati loše posedice po psihu svake žene, zato je važno da sačekate reč stručnjaka.Ne pomenu lekove koje piju

Nijedan ginekolog, pa ni drugi stručnjak, ne voli pacijenta koji je neodgovoran prema svom zdravlju i tako zaboravi da pomene taj bitan podatak.

Dolazak na pregled tek kada se javi problemOvo je možda i najveći problem. Neke žene posećuju ginekologa tek kada primete nešto sumnjivo, rizikujući da tada bude prekasno za terapiju. Vrlo je važno da pacijentkinja shvati važnost redovnih pregleda.

