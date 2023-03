ŽENA (55) OTKRIVA KAKO STVARNO IZGLEDA KLIMAKS: Podivljali hormoni, bolesti, stalno znojenje!

“Kada sam napunila 48 godina, osjetila sam da mi je menopauze ne samo bliža, nego da već “kuca na vrata”. To otkriće je došlo sasvim iznenada: posao koji volim išao je sve bolje, sin je napokon završio studije, ali nije žurio da zasnuje porodicu, pa mi još uvijek nije prijetila uloga bake… Sljedećih nekoliko godina planirala sam da proživim uživajući u već postignutom”, počinje svoju priču Violeta Stanković.

I eto počelo je da se dešava – noću nisam spavala. Budila bih se oko pola dva i prevrtala se do pet. Naravno kada se ne naspavate onda niste efikasni ni na poslu. Nerviralo me je to što mi ništa ne polazi za rukom, ljutila sam se na kolege koji kao da su se dogovorili da mi zagorčaju život. Smetalo mi je to što sam se neprestalno znojila.

Deševalo se da ne prođe ni dva sata od kako sam se istuširala, dobro istrljala peškirom i upotrebila dezodorans – i opet sam bila sva u znoju. Više od svega me plašilo to što su moje do tada redovne menstruacije počele da kasne dvije do tri sedmice.

Otišla sam kod ginekologa i moja dijagnoza je bila klimaks ili menopauza. Bila sam slomljena, naslušala sam se o tome da ću uskoro izgledati kao da imam deset godina više, i kako je to težak period u životu žene, podloga za mnoge bolesti, gotovo da nema lijeka i onda sam riješila da potražim odgovore na neka pitanja.

Evo i kako se Violeta izborila sa ovim stanjem:

Šta je menopauza?

To je prirodan proces u organizmu žene kao što su spolno sazrijevanje, trudnoća ili porođaj. Međutim, kod nekih od nas tok menopauze može da odstupi od norme i tada se više ili manje podnošljive “tegobe”.

Svaka žena treba unaprijed da zna kakva je sve iznenađenja mogu sačekati u doba menopauze, a ovo je potpun spisak mogućih neprijatnosti: poremećaj menstrualnog ciklusa, navale toplote, znojenje, nesanica, glavobolja, nedostatak vazduha, vrtoglavica, poneak u vidu iznenadnih napada pratećih šumom u ušima, lupanje srca, bol u predelu srca, promena arterijskog pritiska, porobadanje u udovimaili prodrhtavanje udova, osjećaj puzanja „mrava“ po koži, bolovi u mišićima i zglobovima, sijevanje u krstima, nagle promjene raspoloženja, razdražljivost, umora, napetost, nemir, stalna potištenost, zaboravnost, rasijanost, suhoća očiju, suhoća i svrab u vagini, učestali nagon za mokrenjem, smanjenje polnog nagona, povećanje tjelesne težine, pojava bora…

O čemu govore simptomi?

Jedan od najtipičnijih i opštepoznatih simptoma menopauze su takozvane navela toplote. To osjećanje možemo opisati ovako: zamislite da su vas stavili u dobro zagrijanu rernu. Ako do napada vrućine dođe noću, poslije nje se ne moće brzo zaspati: ili se uzglavlje okreće kao živo, ili se rasplačeš, ili ti postane strašno hladno… A još gore je kada navala toplote doše danju: izdajnički pečati po licu, vratu i grudima kazuju ljudima u okolini sve o tvom nezavidnom stanju. Ovakvo stanje može isprovocirati šoljica kafe, uznemirenost, stres, tjelesni napor, bilo šta.

Šta možemo uraditi?

Poslije 40. godine, čak i ako se osjećate sasvim dobro, potrudite se da u svoj život unesete neke korekcije: hranite se redovno i kvalitetnije nego prije, povećajte fizičku aktivnost, odmarajte se, postarajte se da dobro spavate, ostavite pušenje. Obavezno posjećujte ginekologa jednom godišnje. Kada tegobe krenu obavezno potražite savjet ljekara koji će vam verovatno prepisati hormonsku terapiju, ali to nikako ne znači da ne koristite provjerene narodne i tradicionalne metode i lijekove za borbu protiv klimateričnih tegoba.

Spremno dočekajte menopauzu

Danas sam srećna i zadovoljna žena koja ima 55 godina. Nemam više nikakve probleme ni tegobe i dalje radim posao koji volim, družim se sa ljudima u čijem društvu uživam, srećna sam što nisam postala zlobna babuskara, već sam ostala optimistična i vesela duha. Zato, uradite sve što možete da vas menopauza ne iznenadi, već je dočekajte spremno. U današnje vrijeme ima bezbroj načina koji će vam pomoći da uklonite neprijatne simptome, poboljšajte stanje zdravlja u cjelini, sačuvajte bodrost i privlačan izgled. Više brinite o sebi, više volite sebe – onda će vas sigurno i drugi više voljeti. Pozitivan stav i dobra volja privlače ljude kao magnet “, završava svoju ispovijest naša čitateljica.

