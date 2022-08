Zašto menstruacija krene, pa stane? Važan alarm koji tijelo šalje, EVO ŠTA JE U PITANJU

Menstrualni ciklus prosječno traje 28 dana, ali to je individualna stvar i može da traje od 21 do 35 dana. Neredovnim ciklusom smatra se onaj koji traje kraće ili duže od ovih granica i obično je značajno manje ili više obilan. Krvarenje tipično traje oko pet dana, ali može da se događa vrlo kratko – dva dana, ili duže – čak do sedam, a najobilnije je na početku.

Među neregularnostima ciklusa ima mnogo pojedinosti koje zabrinu žene, nekad s pravom, nekad bez potrebe, a jedna od njih je tačkasto krvarenje između menstruacija.

Menstrualna krv sastoji se mahom od krvi, a dijelom je tu i tkivo endometrijalne sluznice, s unutrašnje strane materice. Međutim, ova sluznica se ne odvaja uvijek istim, stabilnim tempom, i upravo je to razlog što je krvarenje u nekim danima obilnije.

Ukoliko neko tkivo privremeno blokira protok iz grlića materice, to može da dovede do manje obilnog krvarenja, što uglavnom prati veća količina krvi nakon što se blokada probije. To može biti razlog za to što menstruacija počne, zaustavi se, pa se ponovo javi.

U svakom slučaju, oscilacije od dana do dana smatraju se normalnim ukoliko samo krvarenje traje 3-7 dana.

Na početku menstruacije, nivoi estrogena i progesterona su niski. Tokom prvih 4-5 dana, hipofiza povećava proizvodnju folikulostimulirajućeg hormona (FSH) i jajnici započinju pojačano lučenje estrogena. Između 5. i 7. dana ovaj hormon rade, a oslobađa se i luteinizirajući hormon (LH), dok raste i progesteron.

Kao što vidimo, promjena u nivou hormona je mnogo i sve su značajne, a Healthline piše da bi ovaj prelaz mogao da stvori šablon početak-zaustavljanje-početak.

Iako je uloga hormona svakako najveća, među faktorima koji dovode do toga da krvarenje počne i potom se prekine (a zatim opet počne) jesu i prekomjeran stres, naglo mršavljenje, previše fizičkih aktivnosti, zapaljenska bolest karlice, trudnoća, dojenje…

Ipak, važno je znati da pojedina zdravstvena stanja mogu da utiču na protok krvi i regularnost menstruacije. Među njima su fibroidi, benigne izrasline koje se razvijaju u ili na materici, zatim endometrioza, koja se javlja kada tkivo endometrijuma raste izvan materije, kao i sindrom policističnih jajnika, pri kohjem se proizvodi veća količina androgena.

Kada se obratiti ginekologu?

Zbog svake brige, nedoumice ili sumnje se svakako treba javiti ginekologu neizostavno – kako radi rane prevencije bilo kog problema, tako i zbog svog ličnog mira i redovne i temeljne brige o zdravlju.

U slučaju da vas početak i prekidanje menstrualnog krvarenja brine, obratitte pažnju na to traje li menstruacija duže od sedam dana, da li je obilnija ngo inače, da li vam je ciklus mjesecima neredovan, osećate li pojačane simptome poput bola, mučnine, iscrpljenosti, imate neuobičajen vaginalni iscjedak…

