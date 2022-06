Često tuširanje isušuje kožu – kako to izbjeći?

I fizička aktivnost, posao, pa i sve druge dnevne aktivnosti kada su temperature visoke znaju nas prisiliti da se tuširamo više puta dnevno. Ipak, trebalo bi da skratimo vrijemem boravka pod tušem.

Često tuširanje isušuje kožu

Zbog učestalijeg i dužeg tuširanja, naročito ako koristimo vruću vodu, koža može da postane isušena, odnosno njen lipidni sloj gubi svojstvo zaštite. Time se vlaga gubi i ona ostaje “žedna”.

“Tuširajte se tek četiri do pet minuta. Pretjerano tuširanje ili tuširanje u prevrućoj vodi može dovesti do pretjeranog isušivanja kože, što ondamože dovesti do upale, pa čak i ljetnog ekcema”, istaknuo je američki ljekar Omar Ibrahim za Allure.

Ljeti je ugodno tuširati se s nešto hladnijom vodom kako bismo se osvježili, ali bitno je da ona nije previše hladna.

Optimalna je mlaka voda, kako bi koža bila čista te hidrirana.

Kako izbjeći isušivanje kože zbog čestog tuširanja?

Često tuširanje zahtijeva i više njege, pa uvedite naviku da se nakon svakog tuširanja namažete kremom. Ovih dana idealne su lagane kreme za tijelo, koje će koža brzo upiti.

Apliciranje kreme masažnim pokretima idealno je za podsticanje cirkulacije i limfe, što smanju mogućnost pojave celulita i ostalih nepravilnosti na koži, koja pritom postaje više elastična, prenosi Ljepotaizdravlje.ba.

