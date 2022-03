OVO SU NAJGORI MUŠKARCI KOJE ŽENE MOGU DA IZABERU: Psihoterapeutkinja otkrila – žene moraju da se opamete i shvate jedno

Mišljenje da žene ne vole fine muškarce, nije nikakav novitet, a mnogi se pitaju zašto je to tako.

Defektolog i psihoterapeut Ivana Sinđić je u emisiji “Uranak” na K1 Televiziji otkrila zašto ženama ne odgovaraju takvi tipovi muškaraca i šta je to “sindrom dobrog momka”.

“Kao što žene ne vole pretjerano fine muškarce, isto tako ni muškarci ne vole preterano fine žene. Zapravo, u psihoterapiji i psihologiji postoji jedan pojam koji se zove ‘sindrom dobrog momka’. To su ljudi koji su odrastali na jedan specifičan način i naučili su da svojim roditeljima nikad ne protivreče, da uvijek budu dobri u školi, da zapostavljaju svoje potrebe, da ne pokazuju bunt čak i onda kada je to potrebno i da udovoljavaju drugima”, otkrila je psihoterapeutkinja i dodala:

“Tu se formira jedan drajver, a drajver je nešto što nas podsvjesno ‘vozi’ i nosi i mi partnere ne biramo toliko svesno, jer naše podsvesno stanje odradi veliki posao. U vezama sa ženama, ovi muškarci udovoljavaju bespogovorno, ne postavljaju granice, nisu svesni svojih sopstvenih potreba, a ako jesu, oni ih zapostavljaju. Trude se da ne uđu u konflikt jer ih konflikt plaši da će biti ostavljeni”, objasnila je ivana.

Takvi muškarci misle da se može živjeti bez ikakvih konstruktivnih rasprava.

“U psihoterapiji sam sretala takve muškarce i parove. Oni djeluju uglavnom bez dovoljnog samopouzdanja i kada ih pitate, partnerka može da im radi šta hoće. Čak i da bude ljuta, gruba, da ih prevari, a oni to sve praštaju. Ako njih pitate, nikada ne bi bilo konflikta, svađe, rata, sve bi bilo jedno divno mjesto i oni se pred svima povlače. Muškarac koji ima incijativu, koji umije da postavlja granice, koji je samopouzdan, ne znači da je on loš i da ne može biti dobar prema ženama. Mi ovde govorimo o pretjerano finim muškarcima”, objasnila je ona.

Zašto žene ne vole takve muškarce?

“Takav muškarac ženi često djeluje da ne može da zaštiti ni samog sebe, pa onda djeluje da ona njega treba da štiti. Od praistorije je uloga muškarca takva da donosi hranu, štiti ženu, porodicu, potomostvo. Mnogo toga smo mi poneli iz našeg istorijskog razvoja. Žene više vole muškarce koji pokazuju inicijativu, da ne moraju uvijek one da donose odluke, nego da to može biti partnerstvo. Kod sindroma dobrog momka, on gleda da maksimalno udovolji njenim potrebama, a svoje postavlja na posljednje mjesto, čak je i pitanje koliko je uopšte svestan toga. Fini muškarac trpi samo zato što ne zna da se suprotstavi”, istakla je Ivana.

Psihoterapeutkinja je otkrila i kakvi muškarci su loš izbor za partnera.

“Dve najlošije kategorije muškaraca, koje žene često biraju, su emocionalno veoma nedostupni muškarci. To su oni koji vezu sa ženom nikada ne postavljaju kao prioritet. On ne daje dovoljno, daje mrvicu pažnje i ljubavi. To su uglavnom žene iz porodice, koje su još u svom djetinjstvu osjetile kroz odnose sa roditeljima, koji su često bili emocionalno nedostupni, grubi, zahtjevni i navikli da se bore za ljubav. Takva žena se kao Sizif bori da ga ipak osvoji. Zašto? Zato što ona ima sopstveni unutrašnji doživljaj nedovoljne vrijednosti i važnosti i onda smatra da ako uspije da ga osvoji, biće vreijdna. Sa njima radimo na tome da se osvijeste da su same vrijedne, a ne tako što će se mučiti da osvoje nekoga”, objasnila je Ivana.

