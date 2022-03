Bol u stomaku koju nikako ne smijete zanemariti: Žari, peče, probada…

Grč u trbuhu javlja se u valovima, pogoršava se kad jedete i smanjuje odlaskom na zahod…

Ovo može ukazivati na sindrom iritabilnog crijeva, stanja kod kojeg probavni sistem postaje preosjetljiv na hranu koja prolazi. Trebate ustanoviti koja hrana i piće izazivaju bol. Posjetite doktora.

“Krv u stolici, nagla pojava simptoma, gubitak težine i neprestana promjena u radu crijeva mogu biti znak raka crijeva. Međutim, ako je nagla pojava simptoma popraćena temperaturom, povraćanjem i proljevom, možda ste se otrovali hranom ili ste zaraženi virusom kao što je norovirus. U tom slučaju trebate uzimati dovoljno tekućine, ležati, uzeti paracetamol i simptomi će nestati za 48 sati. Ako ne nestanu, nazovite doktora”, upozorava dr. Anton Emmanuel, gastroenterolog s britanskog University College Hospitala.

Bol slična grču u donjem dijelu trbuha koja je manja nakon odlaska na zahod. Čest proljev, ponekad uz pojavu krvarenja

Možda vas muči divertikulitis. Kolitis je upala debelog crijeva, a divertikulitis se javlja kad ispupčenja u stijenki debelog crijeva postanu inficirana.

Ako su simptomi ozbiljni ili imate temperaturu, posjetite doktora. Možda imate akutnu infekciju i trebate antibiotike.

Ako žene duboko u zdjelici osjećaju tupu i jaku bol koja traje dvije sedmice i prati je gubitak težine, trebaju posjetiti doktora. Treba provjeriti da nije riječ o fibroidima, endometriozi ili raku jajnika.

Žareća bol ispod ili iza prsne kosti (sternum) koja jača u slučaju gladi, ponekad i uz mučninu koja se zna pojaviti noću

Može biti gastritis, upala želučane sluznice koju uzrokuju povraćanje, aspirin, žuč ili razne bakterije. Uklonite li uzrok, a to može biti i alkohol i ljuta hrana, pojava se povlači.

“Ako ne postoji očigledan okidač, a bol traje više od dvije sedmice i došlo je do gubitka apetita, odmah posjetite doktora. To može biti i čir, ali i rak želuca”, kaže dr. Emmanuel. Ako bol ne prati kiselina, ali je kontinuirana i pogoršava se kad legnete, trebali biste posjetiti doktora opšte medicine. To bi mogao biti rak gušterače.

Bol u gornjem dijelu trbuha ili jednjaka

Možda vas muči žgaravica. Testirajte se kod doktora i izbjegavajte obilne obroke.

“Ako vas boli, teško gutate i hrana se zaglavi u jednjaku, to može biti znak raka”, kaže dr. Emmanuel, te dodaje: “Ako dođe do neobjašnjivog gubitka težine, posjetite doktora kako bi isključio karcinom želuca.”

Nelagoda u gornjem desnom dijelu trbuha, ispod rebara. Bol je iznenadna i intenzivna, posebno nakon konzumacije masne hrane ili kremastih jela

Moguće je da vas muče žučni kamenci. Malo kamenje nastalo od holesterola može ostati zarobljeno u žučnom mjehuru. Ako se bol javlja redovno ili imate visoku temperaturu, odmah posjetite doktora.

Ako ste već imali žučne kamence, žuticu i imate visoku temperaturu, trebali biste posjetiti doktora kako bi se isključila mogućnost raka žučnog mjehura.

Intenzivna bol prema leđima u bokovima, duboko lijevo ili desno

Možda imate problema s bubrezima. Ako imate groznicu, može se raditi o infekciji bubrega. Ako teško mokrite, možda je u pitanju bubrežni kamenac. Otpadne tvari iz našeg tijela mogu formirati kristale kalcija koji postaju tvrde kvržice. A oni se mogu zaglaviti u bubregu.

U slučaju bubrežne infekcije doktor može propisati antibiotike i lijekove protiv bolova. Ako imate bubrežne kamence, bol će vjerojatno biti tako intenzivna da ćete poželjeti otići u bolnicu.

Ako se navedeni simptomi jave uz krv u urinu, groznicu i upornu bol koja traje duže od dvije sedmice, to može biti znak infekcije bubrega.

Stalna i jaka bol u sredini trbuha koja za nekoliko sati stiže niže na desnu stranu trbuha, često s mučninom i groznicom

Može biti upala slijepog crijeva. “Dijagnoza upale slijepog crijeva može biti teška, stoga odmah posjetite doktora”, kaže dr. Emmanuel.

Ako se bol i natečen trbuh udruže s gore navedenim simptomima, ovo može ukazivati na puknuće i peritonitis, odnosno upalu potrbušnice. Odmah potražite pomoć doktora.

