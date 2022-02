Kada napipate kvržicu, već bi moglo biti kasno! Ovo je osam manje poznatih simptoma raka dojke

Mnogi smatraju da je prvi znak raka dojke pojava kvržice, međutim da bi se uopće pojavila kvržica koja se može napipati potrebno je više godina postajanja malignih stanica u tijelu, a ona čak ni nije jedini i uvijek prisutni pokazatelj ove maligne bolesti.

Štoviše, rak dojke u svojoj najranijoj fazi uopće nema alarmantnih simptoma koje bi se mogle prepoznati, a prema studiji iz 2017. objavljenoj u znanstvenom časopisu Cancer Epidemiology, jedna od šest žena otkrila je svoju dijagnozu uočivši neke manje poznate promjene na koje često ne obraćaju veliku pažnju ili ih, pak, ne smatraju zabrinjavajućima.

A trebali bi jer rak dojke je najčešći zloćudni tumor kod žena, prema podacima Hrvatskog registra za rak on čini 25 posto svih tumora kod žena.

Zato se pri samopregledu dojki ne valja fokusirati samo na traženje bezbolne kvržica u dojci, koja je najčešće tvrda i nepravilnih rubova, ali može biti i osjetljiva, mekana i okrugla. Valja obratiti pažnju na bilo kakve čudne znakove i promjene na dojkama, pazusima i oko ključne kosti jer ako se rak dojke prepozna i krene liječiti u ranom stadiju, oboljelima se pruža najbolja šansa za izlječenje.

Zato je prevencija iznimno važna, a s tim ciljem donosimo listu osam manje očitih simptoma raka dojke koje možda ne biste na prvu povezali s tom dijagnozom.

1. Drastične promjene na koži

Promjena teksture kože dojki znak je za uzbunu. Zadebljanje tkiva može ukazivati na kvržicu unutar mliječnih žlijezda ili limfnih kanalića, može doći i do pojave raznih udubljenja na dojci ili osjećaja stezanja, posebno ako je koža izrazito suha. Zna se pojaviti i nabiranje kože dojke, koje ponekad zna podsjećati i na narančinu koru, a može ukazivati na činjenicu da su limfni kanali unutar dojke začepljeni, no sve ove navedene promjene na koži dojki također mogu biti i simptomi rijetkog, ali agresivnog inflamatornog raka dojke.

2. Promjene na bradavicama

U prosjeku, bradavice na dojkama velike su poput bubamare, promjera oko 1.3 cm i visine oko 0.9 cm, a površina areole, tamne pigmentirane površine oko bradavice, najčešće je promjera 4 cm. No, svaka žena ima jedinstvene bradavice – veće, manje, ispupčenije, ravne, različitih položaja i tekstura. Ali ako su, primjerice, vaše bradavice inače ispupčene, a zatim odjednom uočite da su uvučene, to jer znak za brigu. Zbog naglih promjena u izgledu bradavica valja što prije posjetiti liječnika jer to može biti simptom raka dojke.

3. Pojava neobičnog iscjetka

Iscjedak je gotovo uvijek znak da nešto ne štima. Liječnici kažu da je pojava iscjetka jedino normalna dok dojite te potom i do godinu dana kasnije, no ako primijetite iscjedak u bilo koje drugo vrijeme, trebate se javiti liječniku. Posebno je opasno ako se radi o crvenoj ili zelenoj tekućini neugodnog mirisa. Iscjedak iz bradavice, kao i rane prekrivene krastom ili ljuskicama prvi su simptomi Pagetove bolesti bradavice, rijetke vrste raka dojke.

4. Oticanje dojki i pazuha

Natečene i bolne grudi najčešće su posljedica hormonalnih promjena za vrijeme PMS-a ili trudnoće, no može se povezati i s rakom dojke. Ovisno o veličini i položaju tumora, on, naime, može uzrokovati bolno oticanje. Iako većina žena koje primijete bol u dojkama nemaju rak, iznenadnu bol i oticanje koje nije vezano uz menstrualni ciklus ili dojenje, valja prijaviti liječniku. No, ponekad ne bole samo grudi već i pazusi. Nepoznata je činjenica da se tkivo dojke proteže šire od oblog dijela koji se podupire grudnjacima. Grudi zapravo idu i uz bok prsa pa sve do pazuha, a čak se i u tom dijelu može pojaviti rak dojke koji u većini slučajeva uzrokuje oticanje limfnih čvorova.

5. Iritacija izvana i iznutra

Ako vam nošenje grudnjaka odjednom iritira bradavice ili su vam grudi toliko bolne da se ne možete suočiti s mlazom vode pod tušem, odnosno ako su vam bradavice iznenada znatno osjetljivije nego inače, to bi mogao biti jedan od simptoma raka dojke. Isto je i sa čudnim osjećajima koji se mogu pojaviti „iznutra”. Primjerice, ako osjećate nelagodu kao da vam netko „bode” grudi iznutra ili, pak, kao da će vam poteći mlijeko iako niste ni trudni niti dojite. Svi abnormalni osjećaji i osjeti na području grudi znak su za brigu.

6. Izražene vene

Vidljivost vena na površini dojki ovisi o boji kože, količini potkožnog masnog tkiva, trudnoća i genetici, a „žilavost” sama po sebi nije znak za brigu. No, promjene u izgledu tih plavih ili zelenih crta po prsima mogu biti rani znak raka dojke, ako, primjerice, žile postanu mnogo veće, tamnije ili istaknutije. Vidljive vene mogu ukazivati na prisutnost tumora jer oni zahtijevaju veći protok krvi, a time i više vena. Ili, pak, tumor može blokirati protok krvi, uzrokujući bubrenje vena.

7. Svrbež

Svrbež, crvenilo, osip…. Svaka žena zna koliku gnjavažu može stvoriti krivo odabrani grudnjak, bilo zbog stezanja, krive veličine, neprikladnog materijala ili nečeg drugog. No ako vas bradavice stalno svrbe, neovisno kakav grudnjak imali, postoji velika mogućnost da se radi o nečem drugom i morate ih pregledati. Svrbež mogu uzrokovati gljivična infekcija, alergija, ali i rijetka vrsta raka dojke koja može uzrokovati pojavu suhog, crvenog, svrbežnog osipa na bradavicama ili oko njih, slično kao kod ekcema. Bez obzira na uzrok, osip koji svrbi i ne nestaje nakon tjedan dana, alarmantan je simptom.

8. Prištići

Imate li prištiće na dojkama? Takva pojava uopće nije rijetka, čak niti prištići na samim bradavicama. Žene koje često vježbaju zasigurno će ih pronaći na mjestima na kojima se jako znoje, primjerice, duž linije sportskog grudnjaka gdje se znoj može zarobiti i začepiti pore. Većina prištića će nestati sami od sebe, uz dobru higijenu. No rane, čak i one vrlo male, koje ne nestaju čak ni nakon tjedan ili dva, valja provjeriti kod liječnika jer mogu biti jedan od ranih znakova raka.

Dobro je upoznati se s grudima – osjećajima, izgledom, veličinom… Što ih bolje poznajete lakše ćete uočiti bilo kakvu promjenu.

No, važno je uzeti u obzir da ne postoji niti jedan simptom na osnovu kojega se može postaviti dijagnoza raka dojke bez daljnjih pretraga. Svi gore navedeni simptomi mogu biti uzrokovani i nekim drugim, dobroćudnim stanjima ili bolestima dojke koje se javljaju znatno češće nego karcinom dojke. Zato su uz redovite i detaljne samopreglede dojki, iznimno važni i preventivni pregledi koji u nekim slučajevima mogu biti spasonosni. Porazna je činjenica da u 20 posto novih slučajeva u trenutku postavljanja dijagnoze bolest već bude u uznapredovaloj fazi.

Facebook komentari