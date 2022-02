ČIM SE PROBUDITE, URADITE OVO – ODMAH ĆETE BITI BOLJE: Dr Slavica savjetuje kako se riješiti glavobolje i hipertenzije

Smjena toplog i hladnog vremena i kolebajući vazdušni pritisak utiču i na potpuno zdrave osobe, koji se tada osjećaju umorno i malaksalo, a glavobolje muče posebno one s neregulisanim krvnim pritiskom. Okidači za jake glavobolje su promjene vlažnosti vazduha i temperature, nevrijeme, suh vazduh. Kako da pomognemo sebi u ovim slučajevima, objasnila je doktorka opšte medicine Slavica Aranđelović.

“Problem meteoropatije povezala bih sa klimatskim promenama. Klimatske promene se dešavaju oduvijek, da se ne bismo plašili, one se dešavaju na 11 godina a na 400 godina dolazi do velikih promjena, sada smo u tom ciklusu. Postavlja se pitanje zašto naši preci nisu imali te probleme. U posljednje vrijeme svi imamo veliki problem sa meteoropatijom. Negdje do 20. vijeka čovjek je živio u saglasju sa prirodom, danas je malo drugačije, uništili smo svoje aure. Kad govorimo o vremenskim promenama, govorimo o dnevnim i sezonskim. A one izazivaju poremećaj naših funkcija. Moramo više da se povežemo sa prirodom”, objasnila je dr Slavica u emisiji “Puls Srbije” na “Kurir televiziji” i otkrila kako da se rešimo tegoba koje uzrokuje meteoropatija.

“Moramo da promijenimo svoje navike, da se više povežemo sa prirodom. Ljudi su postali zavisni od društvenih mreža. Preporučila bih svima da prilikom buđenja urade jednu vježbu. Rastezanje u krevetu, po buđenju treba se potapšati svuda po tijelu, dobro treba da se protrljaju oči i ušne školjke. Na ušnoj resici se nalazi sav teret glave, posebno tu treba da istrljamo kako bi se energija pokrenula duž kičmenog stuba. Šakama se treba posvetiti, treba da izmasiramo prvo sredinu dlana, pa potom treba da se masira posljednji članak na svakom prstu. Vidjećete ubrzo pozitivne zdravstvene promene”, posavjetovala je dr Aranđelković. prneosi “Novi“.

Facebook komentari