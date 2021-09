Najčešće nuspojave pretjeranog unosa vitamina D

Prema referentnom unosu hrane (DRI), koji su ustanovili američki Institut za medicinu i Odbor za hranu i prehranu, preporučena dnevna doza (RDA) za vitamin D na je 15 mikrograma dnevno za odrasle mlađe od 70 godina i 20 mikrograma za odrasle starije od 70 godina.

Iako je postizanje toksičnih razina vitamina D u vašem sustavu prilično rijetko, DRI postavlja tolerantnu gornju razinu unosa (UL) od 100 mikrograma dnevno za ljude starije od 19 godina.

Za bolje razumijevanje, većina dodataka vitamina D na tržištu kreće se između 1.000 međunarodnih jedinica (IU) do 10.000 IU, što je jednako između 25 mikrograma i 250 mikrograma po dodatku.

Ovo su glavne nuspojave konzumiranja previše vitamina D:

1. Možete razviti hiperkalcemiju

Vitamin D je vitamin topiv u mastima koji pomaže apsorpciji kalcija u vašem tijelu. Stoga mnogi ljudi kažu da je vitamin D važno konzumirati kad ste stariji s obzirom da je kalcij mineral koji jača vaše kosti. Međutim, ako pretjerano konzumirate kalcij (DRI kaže da između 2000 i 2500 miligrama UL dnevno, ovisno o vašoj dobi), vaše tijelo može biti u opasnosti od razvoja hiperkalcemije.

2. Možda ćete osjećati mučninu

Mučnina i povraćanje simptomi su koji se javljaju uz uzimanje previše vitamina D i hiperkalcemiju.

3. Možda ćete se osjećati umorno

Uzimanje previše vitamina D može rezultirati osjećajem umora, koji je također povezan s hiperkalcemijom,piše N1

4. Možda ćete se osjećati razdražljivo

Razdražljivost je također čest simptom hiperkalcemije i uzimanja previše vitamina D. Ako je to nešto što redovito osjećate dok uzimate dodatak vitamina D, možda je vrijeme da počnete procjenjivati ​​svoju potrošnju vitamina D i osigurati da ne pretjerujete, piše Eat This.

5. Postoji mogućnost razvoja bubrežnih kamenaca

Na kraju, jedna od najvećih nuspojava hiperkalcemije je razvoj bubrežnih kamenaca. Jedno istraživanje objavljeno u časopisu The New England Journal of Medicine otkrilo je da se, kad se u tijelo unese više kalcija (oko 2.100 miligrama dnevno) s umjerenim količinama vitamina D, rizik od razvoja bubrežnih kamenaca značajno povećava.

