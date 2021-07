Q groznica: Uzrok, simptomi i na što paziti kod ove infekcije nalik gripi?

Simptomi mogu biti slični gripi, dok većina ljudi ne razvije nikakve simptome. Q groznica može biti akutna ili kronična. Opasna je kada je kronična i traje dulje od šest mjeseci, a može utjecati i na rad pojedinih organa. Važno je često prati ruke kako do ove bolesti ne bi niti došlo.

Kako dolazi do Q groznice?

Q groznicu prenose životinje koje su zaražene bakterijom Coxiella burnetii. Ova bakterija je najčešće prisutna kod krava, ovaca i koza, a izlučuju je izmetom, mokraćom, mlijekom ili drugim tekućinama.

Čovjek je dobiva kada udiše zaraženi zrak te je potrebna mala količina bakterije kako bi došlo do zaraze. Također, bakterija može preživjeti u stolici i prašini i do nekoliko mjeseci. Ova bakterija se prenosi isključivo sa životinje na čovjeka i ne može se prenijeti s čovjeka na čovjeka. U rijetkim slučajevima osoba može dobiti Q groznicu ako pije nepasterizirano mlijeko.

Koji su simptomi Q groznice?

Simptomi mogu biti blagi i razlikuju se od osobe do osobe, a pojavljuju se tek dva do tri tjedna nakon izlaganja bakteriji. Neki ljudi neće imati nikakve simptome, dok će kod drugih oni biti blagi i mogu se zamijeniti s običnom prehladom ili gripom. U nekim slučajevima može doći do upale pluća ili do hepatitisa.

Najčešći simptomi akutne Q groznice su:

iznenadna visoka tjelesna temperatura (oko 40°C)

znojenje

kašalj

proljev

glavobolja

bol u trbuhu i mučnina

bol u mišićima

kratkoća daha

umor

Kronična Q groznica se pojavljuje nekoliko mjeseci do godinu dana nakon kontakta s bakterijom, simptomi traju dulje vremena, a može biti ugroženo zdravlje srca. Trudnice trebaju biti posebno oprezne jer Q groznica kod trudnoće može izazvati prijevremeni porod ili malu težinu novorođenčadi te u nekim slučajevima pobačaj.

Kako se dijagnosticira Q groznica?

S obzirom na simptome koji mogu biti znak više bolesti, liječniku je važno spomenuti je li osoba bila u doticaju sa životinjama. Q groznica se dijagnosticira krvnom pretragom i testom antitijela.

Samo liječenje ovisi o nalazima i simptomima te u nekim slučajevima neće biti potrebno dok će se bolest povući nakon nekoliko tjedana. Kod nešto težih simptoma pomoći će antibiotik doksiciklin.

Kod kronične infekcije bit će potrebno napraviti rendgen pluća, ultrazvuk srca i slične pretrage kako bi se vidjelo stanje s plućima, ali i srcem. Na svu sreću, kronična Q groznica je vrlo rijetka.

Dakle, Q groznica se prenosi sa životinje na čovjeka, a može biti akutna i kronična. Većinom simptomi nalikuju gripi i nestaju sami od sebe, dok će u nekim slučajevima biti potrebno liječenje antibioticima, prenosi “N1“.

