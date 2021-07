Savjeti za bezbjedno “COVID” ljetovanje

– Čak i ako ste vakcinisani, morate znati u kojoj zemlji je koliki broj oboljelih. Tako ćete znati i koliki je rizik da se zarazite na željenoj destinaciji. Imajte na umu status po pitanju vakcinisanja i zdravstvenu situaciju. Morate situaciju da sagledate iz lične perspekitve. Ukoliko niste vakcinisani, u većem ste riziku da obolite od koronavirusa. Pratite sve mjere predostrožnosti poput nošenja maski, dezinfekcije ruku i socijalne distance, kaže dr. spec. Elma Kuduzović, rukovoditeljica Odjeljenja za promociju zdravlja Zenica.

Stručnjaci savjetuju da razmislite o prijevoznom sredstvu kojim ćete ići na odmor. Autobusi, vozovi i avioni su prepuni ljudi i veće su šanse da se zarazite. U ovom slučaju radije birajte vlastiti prijevoz ukoliko ste u mogućnosti.

Raspitajte se o potrebim dokumentima prije polaska (negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prijelaz) te se, ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od 10 dana mora ponovo provesti testiranje do desetog dana od dana od datuma izdavanja tog testa. Potvrda o vakcinisanju za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu vakcine protiv COVID-19, Potvrda kojom se potvrđuje da se vlasnik potvrde oporavio od infekcije virusom SARS-COV-2 nakon što je prethodno imao/la pozitivan PCR ili brzi antigenski test, pri čemu je ta potvrda valjana najranije jedanaestog dana od dana prispijeća pozitivnog testa te najduže do 180-og dana od dana prvog pozitivnog testa.

– Ne zaboravite da spakujete sve neophodno (maske, dezinfekciona sredstva), ali i lijekove u slučaju da se zarazite. Isto tako, savjet je da uplatite međunarodno zdravstveno osiguranje. Iako ste na odmoru, imajte na umu da koronavirus nije uzeo godišnji odmor. Ne zaboravite na higijenu ruku, maske, ali i na higijenu smještaja. Nemojte se mnogo opterećivati, ali svakako dezinfikujte šteke, prekidače, daljinski od televizora i klima uređaja, napominje dr. Kuduzović.

Izbjegavajte zatvorene prostore prilikom odlaska na obrok i radije birajte restorane i kafiće koji imaju baštu. Nosite masku u svim javnim zatvorenim prostorima poput prodavnica, benzinskih stanica, apoteka i slično. Gdje god možete, koristite beskontaktno plaćanje. Na ljetovanju, većina nas voli da obilazi mjesto u kojem je odsjela. Izbjegavajte javni prijevoz kao i turističke destinacije zatvorenog tipa u kojima je velika gužva. Birajte dio dana kada ima najmanje turista prilikom posjete muzeja i sličnih znamenitosti, kažu stručnjaci.

Na internet stranicama općina, gradova i turističkih zajednica pronaći ćete kontakt brojeve i radno vrijeme nadležnih liječničkih ordinacija koje brinu o turistima. Oni će Vas uputiti na daljnje korake. Na stranici Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica pratite informacije o najnovijim mjerama i savjetima. Pridržavajući se navedenih savjeta iskoristite svoj godišnji odmor, opustite se i odmorite, na bezbjedan način!

