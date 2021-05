Ovi simptomi ukazuju da imate policistične jajnike: Ako ovo uočite, vrijeme je da odete ginekologu

Jedna od najčešćih vrsta hormonalnog problema je sindrom policističnih jajnika, reproduktivni problem koji pogađa između 8 i 20 posto žena. To se događa kada žene imaju višak androgena, ili muških hormona.

Kao što ime sugeriše, mnoge žene razvijaju ciste na jajnicima. Mnoge čak i ne znaju da imaju sindrom policističnih jajnika, a to je zato što se sindrom, kažu stručnjaci, pojavljuje kao kombinacija brojnih različitih simptoma i stoga je ovo stanje teško dijagnostifikovati.

Ovo su znakovi zbog kojih biste trebali da razgovarate sa svojim doktorom.

Neredovne menstruacije

Ne sjećate se kad ste imali zadnju menstruaciju? To bi mogao da bude znak policističnih jajnika. U dijagnostici se koriste tri glavna simptoma, a neredovna menstruacija je glavni znak. Ne samo da žene s policističnim jajnicima imaju visok nivo muških hormona, već i njihovi jajnici ne mogu da proizvedu dovoljno progesterona (ženski hormon) da bi imale normalan menstrualni ciklus.

Ne možete da se riješite akni (a niste u pubertetu)

Lice prepuno bubuljica je simptom broj 2 u dobijanju službene dijagnoze. Budući da hormoni u pubertetu često uzrokuju akne, razumljivo je da bi višak hormona uzrokovan ovim sindromom učinio isto.

Dlake na neočekivanim mjestima

Ako imate malo dlaka na bradi, ne brinite. Nekoliko dlačica vjerovatno nije znak policističnih jajnika, ali ako ‘bujaju’ na bradi, bokovima, gornjim usnama ili drugim mjestima gdje ne očekujete, posjetite doktora.

Pretjerana dlakavost, odnosno hirzutizam treći je glavni simptom sindroma policističnih jajnika.

Gubitak dlaka na mjestima na kojima ne želite

Dok povišen nivo androgena može dovesti do dlakavosti na mjestima na kojima ne želite, nažalost, to takođe može uzrokovati gubitak kose. Naime visoka koncentracija hormona dovodi do primjetnog slabljenja korijena dlake. Rast nivoa androgena utiče negativno na rast kose i izaziva alopeciju. To se ipak ne događa baš u svakom slučaju.

Ne možete da zatrudnite

Sindrom policističnih jajnika je vodeći uzrok neplodnosti. Kada vaše tijelo ne stvara dovoljno progesterona za potpuni menstrualni ciklus, dolazi do pretvaranja nerazvijenih jajašca u ciste. Ciste tada spriječavaju zdrava jajašca da putuju niz vaše jajovodne cijevi do materice.

Imate predijabetes, ili dijabetes tipa 2

Iako ljekari nisu potpuno sigurni zašto, sindrom policističnih jajnika je povezan s insulinskom rezistencijom (ćelija ne mogu pravilno da koriste insulin što dovodi do visokog šećera u krvi). Tokom vremena, i ako se ne liječi, to može uzrokovati dijabetes tipa 2.

Ugojili ste se

Razmislite. Jeste li u jednom trenutku u vašem životu brzo i neočekivano dobili kilograme? Ovaj sindrom bi mogao da bude krivac, pogotovo ako vam je teško da sada izgubite te kilograme.

Težina ne bi trebala biti jedini simptom za dijagnozu, ali može biti jedan od višestrukih znakova da se nešto događa. I policistični jajnici specifično uzrokuju debljanje u gornjem dijelu tijela i stomaka.

Šta možete da učinite?

Ako ste primjetili nekoliko simptoma – posebno neredovne menstruacije, akne i dlakavost – posjetite ljekara. Nažalost, nema standardnog liječenja i tretmani su vrlo personalizovani. Ljekari trenutno predlažu kombinaciju lijekova i promjenu životnih navika kako bi se liječili simptomi koje imate.

