Šta se može dogoditi vašem tijelu ako odgađate veliku nuždu

Možda ste usred vrlo važnog sastanka ili ste na putovanju, a nigdje u blizini nema odmarališta. Ali, je li odgađanje obavljanja velika nužde loše za vas?

U jednoj od posljednjih epizoda svojeg serijala videozapisa “Daily Digest” gastroenterolog dr. Samer Islam je objasnio što se može dogoditi ako odgađate ovaj “zov prirode”.

“Kad god zadržavate stolicu, može se dogoditi nekoliko stvari koje možda nisu najbolje”, kaže

Problem kojeg bi ljudi trebali biti svjesni, objašnjava, jest taj da odgađanje obavljanja velike nužde može uzrokovati zatvor. To se događa iz vrlo jednostavnog razloga: ako zadržavate stolicu, zapravo svom tijelu šaljete signal da ne može obaviti nužno.

“Problem je u tome što se vaše tijelo navikne na to da ne reaguje na nagon, a to zaista može otežati probleme s crijevima”, kaže Islam te objašnjava kako možete osjećati bolove u stomaku, a to može dovesti do disfunkcije dna zdjelice.

“Pritom rektalni mišići uopšte ne rade ispravno. A budući da ne rade, to će vam dodatno otežati korištenje toaleta”, dodaje Samer.

Uz to, prema njegovim riječima, zbog zadržavanja stolice neće doći do dodatnog nakupljanja toksina u tijelu što je ustvari najčešći mit vezan uz ovaj problem, piše Men’s Health. prenosi “Nezavisne“.

Facebook komentari