COVID ruka: Što trebate znati o ovoj nuspojavi na vakcinu protiv COVID-a

Jedan od njih je „COVID ruka“ koja, čini se, privlači puno pažnje, vjerojatno zbog dramatičnog naziva. O čemu se radi i trebate li biti zabrinuti?

ŠTO JE COVID RUKA?

Profesorica sveučilišta Yale, dr. Alicia Little, pojašnjava što morate znati. COVID ruka bi se prema njenim riječima trebalo nazvati „COVID ruka nakon cijepljenja“, a radi se o reakciji na komponente cjepiva: „U pitanju je crvena, ponekad se javlja uz svrbež, lokalna reakcija na cjepivo, a javlja se najčešće oko 7 dana nakon cjepiva, iako se može javiti i dva tjedna naknadno“. Najčešće traje do 5 dana, nekad kraće, nekad dulje, a većina je prijava stigla nakon cijepljenja Modernom.

ZAŠTO DO REAKCIJE DOLAZI?

Dr. Little pojašnjava kako se radi o imunološkoj reakciji ruke na komponentu cjepivom. Ipak, stručnjaci nisu posve sigurni o kojoj se komponenti radi. „Vjerojatno je reakcija uzrokovana T – stanicama u imunološkom sustav, kojima je potrebno ponekad i nekoliko dana da se aktiviraju, a na istu komponentu mogu pri drugom cijepljenju se ranije aktivirati“, dodala je.

Ovaj pregled nemojte raditi barem četiri tjedna nakon cijepljenja

Kako cjepivo treba aktivirati imunološki sustav moguće je da je ova reakcija povezana s imunološkim odgovorom kada se u organizmu generira protein, ili može biti odgovor koji nije direktno povezan s razvijanjem imuniteta na bolest, pojasnila je dodatno liječnica.

ŠTO NAPRAVITI AKO SE OVO DOGODI VAMA?

Prema riječima liječnice, ne radi se o nečemu što vas mora zabrinjavati. „Osobe koje ovo dožive bi trebale, bolje reći morale, dobiti i drugu dozu cjepiva“, ističe. Ipak, moglo bi pomoći da drugu dozu primite u drugu ruku, a ako je mjesto zahvaćeno osipom osjetljivo, mogu vam pomoći i određene kreme, ali svakako i razgovor s liječnikom.

KADA DOLAZI DO OVE REAKCIJE?

Dr. Little navodi kako je 50 posto njenih pacijenta koji su imali ovu reakcijo nakon prve doze, imali istu reakciju i nakon druge, no drugi se put reakcija javlja puno brže i kraće traje. Naglašava kako ova reakcija nije simptom alergije i nije razlog da preskačete drugu dozu.

ŠTO UČINITI?

Centar za prevenciju i kontrolu bolesti upozorava na ove nuspojave cjepiva:

Bol

Crvenilo

Pojava otoka

Umor

Glavobolje

Bol u mišićima

Temperatura

Mučnina

Ako se ne osjećate dobro, kontaktirajte liječnika. Cijepite se kad cjepivo vama bude dostupno kako biste zaštitili sebe, ali sve oko sebe, prenosi ordinacija.vecernji.hr.

