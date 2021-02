AKO SE JEDU ČESTO, OVE NAMIRNICE MOGU DA NARUŠE ZDRAVLJE JETRE!

Da bi naše tijelo bilo zdravo, neophodno je da se pravilno hranimo. Prema nedavnim istraživanjima, sve više ljudi ima neko oštećenje jetre.

Određena hrana može da ima izuzetno negativan utjecaj na najvažniji organ u našem tijelu, a da toga nismo ni svjesni. Evo koje namirnice je poželjno izbjegavati ili barem smanjiti njihovu konzumaciju:

Sokovi sa puno šećera

Alkohol nije jedino piće koje može da naruši zdravlje vašeg jetre. Prema riječima ljekara Iana Breta, sokovi sa puno šećera, takođe mogu da utječu na jetru.

U malim dozama, šećer povoljno djeluje na rad tankog crijeva, međutim u velikim dozama, nedavna istraživanja su pokazala, da dovodi do neželjenih efekata po jetru.

Ulja

Nisu sva ulja jednaka. Biljno ulje, koje sadrži omega-6 masne kiseline, brže oksidira kuhanjem i doprinosi oštećenju jetre. Međutim, to ne znači da morate da se potpuno odreknete upotrebe ulja, već da pametnije birate. Najbolji izbor je kokosovo ulje – objašnjava Erica James, nutricionista.

Prerađeno meso

Ako ste zabrinuti za zdravlje jetre, dobro razmislite prije nego što pojedete sendvič sa suhomesnatim proizvodima.

Prerađeni, suhomesnati proizvodi su skriven izvor natrijuma – kaže ovlašteni savjetnik za ishranu John Favx. On objašnjava da prekomjerni unos natrijuma može prouzrokovati neravnotežu u odnosima tečnosti u našem tijelu, što „jetri otežava efikasno filtriranje“, a može izazvati i ozbiljnije probleme sa jetrom.

Bijeli hljeb

“Rafinisanim ugljenim hidratima nedostaju vlakna, a to dovodi do skokova glukoze u krvi, zatim do oslobađanja insulina, praćenog naslagama masti na i oko jetre”, kaže Favx. Hljeb od cijelog zrna je mnogo bolja opcija,piše Hayat

