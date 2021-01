10 upozoravajućih signala da je COVID na putu da uništi zdravlje mozga

Do danas smo naučili kako COVID-19 nije samo respiratorna bolesti, već utječe na cijeli organizam. Liječnici trenutno pokušavaju što bolje razumjeti kako utječe na zdravlje mozga.

Jedna je studija otkrila kako trećina hospitaliziranih pacijenata pokazuje promjene u mentalnim funkcijama, od zbunjenosti do delirija. Isti su pacijenti ostali u bolnicama i tri puta dulje, a samo je 32 posto nakon otpusta moglo nastaviti sa svakodnevnim aktivnostima.

Stručnjaci smatraju da dolazi do ovih promjena jer virus ima tendenciju da uzrokuje upale i poremeti cirkulaciju. Ovo su neki od ozbiljnijih neuroloških simptoma povezanih s bolesti COVID-19;

1. MAGLICA U MOZGU

Mnogi će pacijenti izjaviti kako osjećaju zbunjenost i imaju problema s fokusiranjem i koncentracijom. To stanje može potrajati i nekoliko tjedana ili mjeseci. U jesen prošle godine studija objavljena u magazinu The Lancet je pokazala kako oko 55 posto osoba s dijagnozom koronavirusa ima i neurološke simptome tri mjeseca nakon dijagnoze.

2. VRTOGLAVICA

COVID često uzrokuje vrtoglavice i gubitak svijesti, a neki su pacijenti prijavili kako osjećaju vrtoglavicu kada ustanu sa stolice ili kreveta. Na žalost stanje je jako često, 30 posto pacijenta je u studiji prijavilo ovaj simptom.

3. MOŽDANI UDAR

Ovo je stanje koje najviše zabrinjava liječnike jer je neobično da zdravi mladi ljudi, bez ikakvih simptoma i rizičnih faktora dožive udar kao posljedicu COVID-a, a neki od njih su i fatalni. Čini se da se radi o tome da virus ima tendenciju uzrokovati krvne ugruške u mozgu, srcu i plućima.

4. DISAUTONOMIJA

Za vrijeme oporavka neki su pacijenti prijavili ovo čudno stanje, u kojem komunikacija između mozga i živaca „puca“. Simptomi uključuju probleme s disanjem i probavom, nesanicu, migrene, utrnulost ruku i stopala, ubrzani rad srca i anksioznost. Znanstvenici ne znaju što stanje uzrokuje, prenosi “Ordinacija“.

5. GUBITAK PAMĆENJA

„Moje pamćenje je jako loše“, izjavila je jedna mlada pacijentica te dodala kako se neko vrijeme nije mogla sjetiti osnovnih riječi ili definicija te da su prošli tjedni prije nego je s nekim razgovarala jer je to za nju bilo preveliko opterećenje. Razlog ovom stanju može biti taj što virus oštećuje krvne žile u mozgu.

6. PROBLEMI S MENTALNIM ZDRAVLJEM

Suočavanje s nepoznatom, potencijalno smrtonosnom bolesti kao što je COVID može uvelike utjecati na mentalno zdravlje, anksioznost, depresiju pa čak i PTSP – sve su to stanja koja će trebati tretirati i dugo nakon što se simptomi bolesti povuku.

7. ZBUNJENOST

Centar za prevenciju bolesti dodalo je zbunjenost kao ozbiljan simptom koronavirusa koji zahtjeva ozbiljno liječenje. To može značiti da je koronavirus uzrokovao upale u mozgu.

8. DELIRIJ

NBC News je u jesen prošle godine prikazao izvješće kako liječnici primjećuju čudne simptome kod mladih pacijenta, a jedan od njih je delirij koji se karakterizira kao zbunjenost i smanjen osjećaj za ono što se događa oko osobe. 40 posto hospitaliziranih pacijenta ga može doživjeti.

9. GUBITAK MIRISA I OKUSA

U studiji objavljenoj u magazinu Journal of the American Medical Association, 64 posto osoba s koronavirusom je prijavilo gubitak okusa i mirisa. Nedavna je studija pokazala kako to stanje traje, u prosjeku, do 8 dana. Poput mnogih činjenica koje se vežu uz COVID-19, znanstvenici još nisu potpuno sigurni zašto se to događa.

10. KAKO OSTATI ZDRAV

Napravite sve što možete kako bi se zaštitili od zaraze ali i širenja iste. Nosite maske, perite ruke, testirajte se ako imate simptome, izbjegavajte gužve i čistite tvrde površine.

