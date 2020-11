Evo kome je preporučeno da jede limun svaki dan: U stanju je da izliječi ozbiljne bolesti!

Limun je optimalan izvor vitamina C. Ovaj vitamin je važan za proizvodnju kolagena, pomaže apsorpciji gvožđa iz biljne hrane. Dovoljan unos vitamina C sprečava stvaranje žučnih kamenaca. Vitamin C efikasno se bori protiv prehlade, podstiče regeneraciju kostiju.

Limunska kiselina je prisutan u limunovom soku. Ona ne snižava pH, već ga povisuje (alkalizuje). Povećavajući pH urina, limunska kiselina pomaže u rastvaranju kamenaca u bubrezima. Ona pomaže u uklanjanju amonijaka iz tela – proizvoda metabolizma proteina.

D-limonen. Prisutan u kori. D-limonen ublažava upale i normalizuje šećer u krvi. D-limonen je koristan za respiratorne patologije. Zbog toga je neophodno osobama sa oštećenim plućima (nakon preležane upale pluća, sa astmom), pušačima.

Eriocitrin je antioksidans koji se nalazi u limunovom soku i kori. Eriocitrin u kombinaciji sa drugim aktivnim supstancama pokazao je efekat na smanjenje upale, oksidativnog stresa i optimizaciju nivoa šećera u krvi. Eriocitrin pokreće oksidaciju masnih kiselina i normalizuje osetljivost na hormon insulin. Ova supstanca aktivira biogenezu ćelijskih mitohondrija.

Hesperidin. Smanjuje oksidativni stres i upale, normalizuje vaskularno zdravlje. Hesperidin smanjuje verovatnoću makularne degeneracije (degeneracija mrežnjače kod starijih osoba). Supstanca smanjuje efekat galaktoze, šećera sličnog glukozi koji se nalazi u mlečnim proizvodima.

Diosmin. Poboljšava stanje krvnih sudova. U kombinaciji sa hesperidinom, efikasan je kod varikoznih vena i terapije hemoroida.

Nobeletin. Prisutan u kori limuna. To je potencijalni geroprotektor.

Kome se posebno preporučuje konzumiranje limuna:

Pušačima;

Osobama koji su na dijeti;

Svima onima koji imaju respiratorne tegobe;

osobe koje pate od dijabetesa;

Onima koji pate od gihta;

Osobama sa usporenim metabolizmom;

Za ljubitelje slatkog i mlečnih proizvoda;

Osobama koje pate od varikoznih vena;

Osobama starijim od 60 godina.

Zest je najzdraviji deo limuna i nalazi se u kori, zbog čega se preproučuje da se limun jede sa korom. Pre kozumiranja limunove kore, limun dobro operite sodom bikarbonom, prenosi Stil

