Ako ne možete osjetiti ova dva mirisa, možda imate COVID-19

Prema Univerzitetskom medicinskom centru Vanderbilt, kod otprilike 25 posto oboljelih od koronavirusa to je bio prvi i jedini znak koji je upućivao na to da nešto nije u redu.

S obzirom na to da ovaj simptom može ukazivati na COVID-19, provedeno je istraživanje tokom kojega su ispitanici pokušali detektirati određene mirise, prenosi “Radiosarajevo“.

Istraživanje je provedeno u Indiji te su istraživači otkrili da oboljeli od COVID-19 koji su izgubili okus i njuh ne mogu osjetiti miris mente i kokosovog ulja.

Istraživački tim pregledao je ukupno 25 mirisa, odabravši na kraju pet za eksperiment koji su učesnicima bili najpoznatiji: kokosovo ulje, kardamom, komorač, pepermint i češnjak.

Potom su ocjenjivali mirise na temelju potencije i poznavanja te su razvili prototipni komplet za testiranje, koji su ljudi mogli lako primijeniti i u vlastitom domu.

U konačnici, pronašli su mirisne deficite u otprilike 50 posto asimptomatskih bolesnika pozitivnih na COVID. Od pet mirisa, pepermint i kokosovo ulje najčešće su bili pogrešno identificirani ili ih oboljeli od COVID-a nisu mogli detektirati. Nekoliko je razloga zašto dolazi do gubitka mirisa i okusa.

Prvo, ljudi s respiratornim poteškoćama često imaju zagušenja, drenažu i druge simptome nosa”, što može blokirati pristup mirisnom živcu. No, prema medicinskom centru Univerziteta Vanderbilt, vjerovatnije je da “virus uzrokuje upalnu reakciju unutar nosa koja može dovesti do gubitka njuha ili mirisnih neurona”.

Testiranje kod kuće

U svakom slučaju, ovi testovi mirisa mogu pomoći u detektiranju koronavirusa.

“Test potencijalno može biti jedna od preliminarnih metoda skeniranja zajedno s infracrvenom termometrijom na ulaznim tačkama bolnica, državnih i privatnih ureda, trgovina i drugih javnih mjesta kako bi se imao siguran kordon”, poručili su istraživači.

Dodali su kao ovo nije rješenje bez mane, ali može pomoći ljudima da naslute trebaju li se dodatno testirati.

Ovaj test možete provesti i u vlastitim domovima. Ako nemate ova dva sastojka, to možete učiniti i s drugim sastojcima – kafom i češnjakom. Dakle, ako se pitate imate li koronavirus, zaputite se u kuhinju i pomirišite ove dvije stvari.

Kafa

Ništa poput kafe ne daje poticaj vašim osjetilima, a ako ne osjećate slatku aromu jutarnje šoljice kafe, to bi mogao biti znak da trebate kontaktirati svog ljekara.

Proteus Duxbury, bivši glavni tehnološki direktor za burzu zdravstvenog osiguranja u Koloradu, koji se borio protiv COVID-a u martu rekao je da mu je ovaj test pomogao da identificira virus u svom tijelu.

“Nisam imao kašalj, glavobolju, temperaturu ili otežano disanje. Ali, sve je imalo okus kartona. Prvo što sam radio svako jutro jest da sam nagnuo glavu nad šoljicom kafe i duboko udahnuo. Ništa”, kazao je.

Češnjak

Profesor Carl Philpott iz Fifth Sensea, britanske dobrotvorne organizacije koja podržava ljude pogođene poremećajima u okusu i mirisu, kaže da je češnjak još jedan sjajan pokazatelj.

“Češnjak, kafa i kokos dodatni su mirisi koje možete koristiti. Sve što trebate napraviti jeste da sastojak držite u blizini nosa, ali izbjegavajte potencijalne iritanse poput osvježivača zraka, izbjeljivača ili drugih jakih mirisa koji mogu izazvati trnce ili naštetiti nosnim kanalima”, savjetovao je Philpott.

Osim ova dva sastojka, postoji još nekoliko koji bi vam mogli ukazati na to da nešto nije u redu. Ako se tuširate, ali ne osjetite miris šampona, to nije dobar znak. Uz to, ako ste u potpunosti zdravi svakako bi trebali moći osjetiti miris limuna, narandže ili limete, piše BestLife.

