OVA DVA ORGANA NAJPRIJE STRADAJU OD KORONAVIRUSA

Postoje nerološke manifestacije korona virusa, a za koje do sada nismo znali, a to je povremeno paraliza facijalisa, pojava novih neuroloških problema kao što je zapaljenje nerava. Sada smo imali jedan interesantan slučaj pojave Parkinsonove bolesti indukovane koronom kod mlađe osobe. To je virus koji je specifičan za ćelije koje postoje u svim organima i po novim saznanjima mi mislimo da je to virus koji se vezuje za endotelne ćelije. Endotelne ćelije su ćelije koje postoje sa unutrašnje strane krvnog suda, a krvni sudovi postoje u svim organima, tako da je prosto ruski rulet koji će vam organ biti napadnut. Vjerovatno napada onaj organ koji ima najmanju sposobnost da se odbrani – navodi Marija Zdravković u u emisiji “Ordinacija” na RTS-u .

Posljedice su, prema riječima direktorke KBC Bežanijska kosa, prolazne i da se rješavaju liječenjem.

Nažalost, postoji jedan broj pacijenata koji zbog izuzetno teških formi ove bolesti i zbog imunog sistema koji je bio ranjiv prema ovoj bolesti, razvijaju nešto izraženije posljedice koje se obično ogledaju u fibrozi pluća. Često nam pacijenti kažu da imaju problem sa jetrom. Poznato je da napada i bubrežno tkivo i da se razvijaju najčešće prolazne bubrežne insuficijencije – dodaje ona.

Korona napada srce i pluća. Međutim, koronavirus u najvećem broju slučajeva napada srce i može da dovede od trajnih i teških posljedica.

