COVID-19 trag ostavlja i na koži – prepoznajte promjene te ojačajte imunitet kože i kose

Prema dosad prikupljenim podacima, izvještajima i studijama, jedna od manifestacija bolesti COVID-19 mogu biti i promjene kože, piše Ordinacija.

“Jedna od najkarakterističnijih kožnih manifestacija COVID-19 su promjene na okrajinama, najčešće prstima stopala u vidu crvenih i purpurnih mrlja koje izgledaju poput ozeblina (tzv. COVID prsti). Znatno rjeđe, istovjetne promjene mogu se javiti i na prstima ruku te laktovima i koljenima. Također, navode se i osipi na koži tijela, pretežno trupa, najčešće u vidu crvenkastih mrlja i točkica, zatim urtikarijalni osipi reljefnog izgleda te, rjeđe, purpurični i mjehuričasti osipi“, objašnjava dr. sc. Jelena Meštrović Štefekov, dr. med., spec. dermatovenerologije te nastavlja:

Navedene kožne promjene nestaju spontano, nije potrebna (niti postoji) specifična terapija, a nije zabilježeno ni da ostaju nakon izlječenja infekcije.

Čini se da ne postoji dio tijela koji na neki način ne reagira na infekciju koronavirusom, a kako je cijele ove godine jedan od glavnih izazova ojačati i čuvati imunitet, liječnicu smo upitali i možemo li imunitet ojačati i našoj koži i kosi?

“Jačajući imunitet cijelog tijela, jačamo i imunitet kože. I to prvenstveno pravilnom prehranom, sezonskim namirnicama (nije slučajno da pojedina godišnja doba obiluju baš određenom vrstom namirnica – jesen i zima kiselim kupusom, repom, špekom, agrumima…), kretanjem (svakodnevno hodanje pola sata do sat vremena već jako puno znači), dovoljno sna – itekako će se odraziti i na našu kožu. Ako tomu dodamo antioksidanse, u vidu lokalnih preparata (serumi i kreme), a povremeno i peroralnih, uz dobre balzame i emolijense koji čuvaju zaštitnu barijeru kože, bit ćemo spremni za izazove zime, pa čak i ove, najposebnije do sada“, objašnjava Jelena Meštrović Štefekov.

Podsjetimo, uz držanje distance, pranje i dezinfekcija ruku ključni su za sprječavanje infekcije. Ruke treba prati često i temeljito sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Kada sapun i voda nisu dostupni možete koristiti dezinficijens koji sadrži najmanje 60% alkohola. Ne kišite u ruke, ne kišite u druge, izbjegavajte velika okupljanja i koristite gel za dezinfekciju ruku što češće.

Iako ne postoji specifičan tretman za COVID-19, često možete i sami olakšati simptome koji se javljaju dok se ne oporavite. Naravno, ako ste zabrinuti za zdravlje, uvijek se možete obratiti liječniku radi savjeta.

Prema pisanju stručnjaka postoje tri glavna simptoma zaraze novim koronavirusom: vrućica, kašalj i otežano disanje.

KAKO TRETIRATI VISOKU TEMPERATURU?

Ako vas muči visoka temepratura, može vam pomoći:

Puno odmora

Puno tekućine kako biste izbjegli dehidraciju, a potrebno je piti toliko da bi vam mokraća bila svjetlo žute boje i potpuno čista.

Paracetamol ili ibuprofen vam može malo olakšati simptome

KAKO UMIRITI KAŠALJ?

Ako kašljete najbolje je izbjegavati ležanje na leđima. Lezite na bok ili držite glavu na povišenom.

Kako biste ublažili kašalj, uzmite žlicu meda, ali on se ne smije davati bebama mlađim od 12 mjeseci.

Ako ništa ne pomogne, kontaktirajte liječnika kako bi vam dao savjet što uzimati za smirivanje kašlja.

Ne odlazite u ljekarnu

Ako vi, ili neko sa kim živite ima simptome infekcije koronavirusom, morate ostati kod kuće. Ako je potrebno kontaktirajte liječnika ili drugu stručnu osobu telefonski.

