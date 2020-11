Ako spavate u ovom položaju – odmah prestanite: Evo šta će vam se dogoditi

Prema Alexu Savyju, certificiranom treneru za spavanje i osnivaču SleepingOceana, “spavanje na trbuhu smatra se najmanje zdravim položajem iz niza razloga.”

Neurolog, stručnjak za spavanje i medicinski savjetnik za WhatAsleep dr. Pietro Luca Ratti objašnjava da “kratkoročno možete osjetiti bol već nakon jedne noći spavanja na trbuhu, ali dugoročno to može dovesti do više ozbiljnih problema“.

Prema jednom istraživanju iz 2012. godine, na trbuhu spava oko 16 posto ljudi, dok većina (74%) spava na jednoj od strana. Ako ste u ovoj prvoj grupi, riskirate brojne zdravstvene probleme, piše bestlifeonline.com.

Što spavanje na trbuhu čini vratu i leđima?

“Većina problema koji proizlaze iz spavanja na trbuhu rezultat su pozicioniranja kralježnice“, kaže Savy. “Kada ležite na trbuhu, kralježnica gubi svoju prirodnu krivulju i može iskusiti napetost ili naprezanje. Patiti mogu i leđni mišići, što ujutro može uzrokovati bolove u leđima“.

Spavanje na trbuhu također može uzrokovati “hiperlordozu ili prekomjerno lučenje lumbalne kralježnice“, kaže fizioterapeutkinja Kristen Gasnick. Taj položaj tijela, kaže, stavlja “povećani pritisak na donji dio leđa“.

“To uzrokuje pojačanu bol u leđima, posebno za stanja poput kralježnične stenoze i spondilolize.”

No to nije sve, jer moguća su i oštećenja vrata. “Da biste mogli disati ležeći na trbuhu, vrat morate okrenuti na jednu stranu. To stvara pritisak i stavlja ga izvan poravnanja s vašom kralježnicom“, dodaje Savy.

Ako pak češće okrećete vrat na jednu nego na drugu stranu, “jedna strana se stegne, a druga oslabi“, dodaje fizikalna terapeutkinja i Nicole Lombardo. Na vratu vam se tako mogu stvoriti čvorovi i napetost, zadajući vam svakodnevne bolove, a s vremenom to može dovesti i do ozbiljnijih problema s vratom.

Ratti kaže da spavanje na trbuhu također “vrši veći pritisak” na vaše srce i pluća. Ali ni to nije sve. Spavanje na trbuhu “stavlja naše kukove u anteriorno zarotirani položaj“, ističe Lombardo, što bi “moglo povećati krivulju naše lumbalne kralježnice, što s vremenom može stvoriti probleme s diskom“.

Healthline kaže da je hernija diska još jedan rizik koji dolazi sa spavanjem na trbuhu. Hernija diska je “kad dođe do puknuća želatinoznog diska između vaših kralješaka. Kad se ovaj gel ispupči s diska, to može iritirati živce“, napominju.

Kako smanjiti štetu spavanja na trbuhu?

Ako usprkos svim upozorenjima i dalje želite spavati na trbuhu, možete koristiti jastuke kako bi ublažili štetu. Gasnick preporučuje stavljanje jastuka ispod nogu, kako bi se smanjilo prekomjerno poravnanje kralježnice. Lombardo dodaje kako nije loše staviti jastuk ni ispod bokova kako biste “držali donji dio leđa u neutralnijem položaju“.

“Ako baš morate spavati na trbuhu, pronađite jastuk koji može podržati vašu glavu u neutralnijem položaju“, ističe ona.

Želite li pak bezbolan prijelaz na bočno spavanje, što se smatra puno zdravijim, Ratti predlaže “zabijanje jastuka između želuca i madraca“. To će “spriječiti ljude koji su navikli spavati licem prema dolje da se prevrću po trbuhu dok spavaju“, kaže, piše “Index“.

