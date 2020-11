Istraživanje: Coca-Cola bez šećera mogla bi biti jednako loša za vas kao i ona obična

Novo istraživanje iz Francuske sugerira da bi Coca-Cola bez šećera mogla biti podjednako loša za vas kao i ona obična sa šećerom.

stražujući prehrambene navike više od 104.000 ljudi tijekom čitavog desetljeća, istraživači su otkrili da oni koji redovito jedu piju zašećerena pića imaju veći rizik od kardiovaskularnih bolesti., prenosi “Index“.

No prema rezultatima objavljenim u Journal of American College of Cardiology, oni u studiji koji su konzumirali umjetno zaslađena pića imali su 20 posto veće šanse da obole od srčanih bolesti, moždanog udara ili srčanog udara od onih koji izbjegavaju zaslađena pića.

Umjetna sladila uključuju steviju, aspartam i sukralozu.

Slični rezultati ranijeg istraživanja

Slična studija iz 2009. godine otkrila je da svakodnevna konzumacija dijetalnih pića povećava rizik od dijabetesa tipa 2 za 67 posto, ali i rizik od metaboličkog sindroma za 36 posto, što su upravo bolesti koje su umjetni zaslađivači trebali spriječiti-

Ono što je važno, rekao je tada specijalist za pretilost i mršavljenje s Harvarda, dr. David Ludwig, jest da šećer nije nužno suštinski loš, već je važno kako se unosi u tijelo. “Hrana koja sadrži šećer u svom prirodnom obliku, naprimjer cjelovito voće, vrlo je hranjiva – bogata je vlaknima i niskog glikemijskog opterećenja”, rekao je.

“S druge strane, rafinirani koncentrirani šećer koji se konzumira u velikim količinama brzo povećava razinu glukoze i inzulina u krvi, povećava trigliceride, medijatore upale i radikale kisika, a s njima i rizik od dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti i drugih kroničnih bolesti.”

