Topla čokolada smanjuje rizik od demencije

Naučnici su se dosjetili ukusne metode za prevenciju demencije. Pijete li samo dvije šoljice čokolade dnevno, mogli biste popraviti memoriju za 30 posto, pokazuje istraživanje. Studija, objavljena u časopisu “Neurology”, uključila je 60 ljudi prosječne starosti od 73 godine koji nisu imali demenciju, prenosi “Avaz“.

Svaki od njih je mjesec pio po dvije šoljice tople čokolade dnevno i nije konzumirao bilo koju drugu čokoladu tokom studija. Testirane su im i memorija i sposobnost razmišljanja te im je ultrazvukom izmjeren protok krvi u mozgu.

Skoro trećina ispitanika imala je smanjen protok krvi na početku istraživanja, ali je, zato, došlo do poboljšanja u protoku do kraja studije. Zaključili su, stoga, da pijenje vruće čokolade (najmanje od 60 do 70 posto kakaa) može smanjiti rizik od demencije povećanjem protoka krvi u mozgu i do osam posto.

