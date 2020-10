Je li grlobolja jedan od simptoma bolesti COVID-19?

Može, ali je samo jedan od simptoma koji se može razviti kao posljedica infekcije. Neki su simptomi ipak puno češći.

JE LI BOLNO GRLO UOBIČA

JEN SIMPTOM INFEKCIJE?

Prema pisanju struke, simptomi koji se javljaju mogu se razlikovati od osobe do osobe, a bolno grlo je jedan od njih. Do danas nije zabilježeno kojim se redoslijedom on nakon infekcije javlja, dok znamo da je kod drugih respiratornih bolesti to jedan od prvih simptoma jer virus će ući kroz nos ili grlo u organizam. Svakako radi se o čestom simptomu COVID – 19 bolesti, a jedna je studija pod nalogom Svjetske zdravstvene organizacije, provedena u Kini, otkrila podatak kako je samo 13.9 posto od 55 000 zaraženih prijavilo kao simptom i bolno grlo. Još su dvije studije otkrile slične podatke.

KOJI SU DRUGI SIMPTOMI I UPOZORAVAJUĆI ZNAKOVI?

Prema pisanju Svjetske zdravstvene organizacije, česti simptomi COVID-19 su:

Temperatura

Kašalj

Umor

Uz bolno grlo, jednako se rijetko javljaju i simptomi poput:

Kratkoće daha

Glavobolje

Boli u tijelu

Groznica

Curenje iz nosa

Problemi s probavom

Gubitak mirisa i okusa

Važno je imati na umu da još uvijek učimo o ovom virusu i bolesti, a upravo zbog toga se simptomi mogu mijenjati i novi se mogu otkriti, piše “Ordinacija“.

COVID-19 ILI PREHLADA I GRIPA?

Ako vas boli grlo i imate druge simptome respiratornih bolesti, kako znati što je u pitanju? Jednostavno je – testirajte se na COVID-19. Postoje i drugi faktori koji mogu otkriti o kojoj se bolesti radi.

COVID-19. Simptomi se razvijaju postupno, a najčešći je temperatura, kašalj i umor. Ostali se simptomi ne javljaju tako često.

Prehlada. Simptomi se također razvijaju postupno, a rani su bolno grlo i curenje nosa. Temperatura se može javiti ali rijetko.

Gripa. Simptomi se javljaju naglo, a mnogi su slični COVID-19 bolesti. Ipak oni uobičajeni su treskavica, glavobolja, bol u tijelu, oni koji su rijetki kod infekcije koronavirusom.

ŠTO NAPRAVITI AKO IMATE ZABRINJAVAJUĆE SIMPTOME

Ako mislite da imate COVID-19, slijedite ove korake:

Ostanite kod kuće. Izađite van samo ako vam je potrebna medicinska pomoć. Distancirajte se od drugih koliko je to moguće.

Nazovite doktora: Recite mu svoje simptome, a on će vam dati informacije o tome kako brinuti o sebi dok ste bolesni te vas uputiti na testiranje.

Pratite simptome: Većina ljudi se može od bolesti oporaviti i kod kuće, ipak kod 1 do 5 osoba se razviju i teški simptomi. Ako se simptomi pogoršavaju, odmah nazovite liječnika.

KAKO SI POMOĆI KOD BOLNOG GRLA?

Ako imate blage simptome COVID-19 bolesti i uz to bolno grlo, možete si olakšati stanje i sami:

Konzumirajte puno tekućine kako ne biste tijelo doveli do dehidracije. Juhe ili čajevi s medom mogu umiriti osjećaj iritacije.

Grgljajte slanu vodu kako bi umirili bol.

Uključite ovlaživač zraka kako bi dodao nešto vlage zraku u prostoriji. Kupka uz puno pare bi također mogla pomoći.

Dovoljno odmarajte kako bi se organizam imao prilike oporaviti.

Facebook komentari