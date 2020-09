Šta kada se sezonska gripa “sudari” s pandemijom koronavirusa

Bliži se sezona gripe koja će se “sudariti” s koronavirusom, a sve to zajedno izaziva strah kod ionako već uplašenih građana, budući da obje zarazne bolesti imaju vrlo slične simptome. Ono što sve zanima jeste kako izbjeći zarazu. Jedini način za to je, kaže infektolog Ednan Drljević, vakcina protiv gripe.

Teška situacija

– Spoj koronavirusa i gripe jeste opasan, ali se to može izbjeći vakcinacijom protiv gripe. Velike, uređene zemlje to rješavaju tako što vakcinišu najmanje 20 posto stanovništva, tako da gripa njima više ne može biti problem. Isto tako, u zemljama EU je obavezna vakcinacija protiv bakterijske upale pluća, tako da ni ti pacijenti neće dobiti ni gripu ni upalu pluća. Njima ostaje kao problem COVID-19 – kaže Drljević.

Kod nas, dodaje, postoji veliki problem, a to je što vakcinacija protiv gripe nije obavezna pa se rijetko ko i odluči vakcinisati. Zbog toga bismo mogli doći u tešku situaciju. Drljević ističe da je mnogo bolje eliminirati ono što se može, a ne čekati da dođe do katastrofe.

– Ali problem je i sama nabavka vakcine jer su one, posebno sada kada se borimo protiv oboljenja COVID-19, trebale biti naručene u februaru, a kod nas se tek sada naručuju, i to mali broj, a kada će doći, ko zna. Obično to bude u 11. ili 12. mjesecu. I od tog malog broja koji dobijemo dobar dio propadne – govori Drljević.

Najbolji način

Navodi kako je veliki broj zemalja već naručio i dobio istovremeni PCR test i za gripu i za koronavirus da bi se ljudi mogli testirati na oboje. To je najbolji način da se u startu zna ko ima gripu, a ko COVID-19, jer ih je klinički vrlo teško, ponekad čak i nemoguće razlikovati.

Kod nas taj test, kaže Drljević, nažalost neće stići, jer ga niko nije zatražio.

– Sve se nešto čeka, a mi vremena za čekanje nemamo. Umjesto da do sada već imamo vakcine i da očekujemo istovremeni PCR test, mi smo tek u fazi naručivanja – ističe Drljević i dodaje kako druge zemlje uvode pod obaveznim i vakcinaciju djece, a kod nas o tome nema ni riječi.

Šta kažu iz Zavoda

Nabavka vakcina protiv sezonske gripe je u nadležnosti kantona, kažu iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH.

– Svake godine nabavi se između 30.000 i 40.000 vakcina. Ove godine Zavod će pomoći u nabavci dodatnih 10.000 vakcina za zdravstvene radnike. Proces nabavke vakcina protiv gripe je završen na vrijeme i njihov dolazak se očekuje krajem oktobra ili početkom novembra – ističu iz Zavoda.

Facebook komentari