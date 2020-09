Grizete nokte i ne možete sebi pomoći? Možda vas bude sram kad pročitate što o tome misle liječnici

Onihofagija je stručan naziv za ovu navika, koja je posvuda prisutna, pa će otprilike 50 posto djece prije puberteta gristi nokte, prema pisanju stručnjaka sa sveučilišta. Stres, anksioznost ili kompulzivni poremećaj mogu biti uzrok nastanka ove navike, ali često je u pitanju samo dosada. Iako mislite da nema neke prevelike štete, tako u svoj organizam pozivate bakterije, gljivice i viruse koje će uči u krvotok i tako povećati šansu da se razbolite i zaradite opasnu infekciju.

“U pitanju je jedna rizična navika jer svi znamo da virusi i bakterije mogu živjeti na raznim površinama, a nokti su jedni od njih, a lako će uči u organizam ako diramo rukama oči, nos i usta“, navodi imunolog, dr. Purvi Parikh te dodaje “Ako grizete nokte riskirate unos bakterija i virusa u organizam i toga morate biti svjesni“

Kako ova navika vodi do bakterijske i gljivične infekcije?

Ako ste ikada imali manikuru sigurno ste primijetili kako će vam očistiti i područje ispod nokta. To je ono što možete vidjeti golim okom, a zamislite onda sve bakterije koje su nevidljive a tamo se nalaze.

Najčešće bakterije koje vrebaju ispod nokta su stafilokok, streptokok i korinebakterije, koje će u organizam uči kroz pukotine na tijelu ali i naravno ako grizemo nokte. Ako to nije dovoljno da prestanete, zamislite samo koliko je gljivica koje vrebaju na prstima i lijepo se premjeste u usta kada prst u njih stavite.

„Idealno, nokti bi trebali biti kratki, a ruke biste trebali često prati sapunom i vodom“, navodi dr. Parikh i tako prenosi savjete centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Prema njima, čiste ruke su najjači faktor prevencije bolesti, ali i širenja zaraze, što je u ovom trenutku najvažnija stvar koju morate znati.

Kako ova navika vodi do gripe i prehlade ali i infekcije koronavirusom?

Prema pisanju Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, oko 200 virusa kruži stalno po zraku, pa iako je slab imunološki sustav jedan od glavnih faktora infekcije, možete uvelike utjecati na prevenciju oboljenja ako ruke držite podalje od lica, a posebno od očiju i usta. Virusi koji uzrokuju gripu, ali i koronavirus, također žive na vašoj koži, pa ponavljamo savjet da perete ruke često toplom vodom i sapunom, a nokte prestanite gristi tako da u usta stavite žvakaću Dr. Parikh ipak savjetuje da je najvažnije nokte održavati kratkima te nanositi proziran lak koji će vas odvratiti od grickanja radi neugodnog okusa.Kako ova navika može uništiti zube?

Ne samo da takvim ponašanjem možete računati na neku od spomenutih infekcija, već lako može doći do loma zuba ili istrošenosti cakline te voditi to osjetljivih desni i bolesti desni. Zamolite stomatologa za neku vrstu zaštite koja bi vas mogla spriječiti da grizete nokte ili barem umanjiti štetu koja je već nastala. Možda će znati preporučiti neke druge tehnike koje će vam pomoći da se navike riješiti zauvijek. Rezultati studije objavljene 2016. godine donosi vijest kako bi fiksni aparat za zube mogao biti rješenje jer grickanje noktiju postaje nemoguće,piše Ordinacija

Prilikom pranja posuđa ili čišćenja kuće, na rukama uvijek imajte zaštitne rukavice kako biste spriječili kontakt nokta i kemikalije.

Prije spavanja na ruke nanesite kremu koja će nokte hraniti, a ako ste već primijetili da vam nokti slabe, važno je nanijeti lak posebno namijenjen za njegu slabih noktiju.

Vitamin C, željezo i proteini… Što još trebamo uvrstiti u jelovnik za čvrste nokte i zdravu kosu?

Preporučuje se i redovno nanošenje biljnih ulja poput bademovog, maslinovog i kokosovog koji su odlična pomoć za jačanje slabih i mekih noktiju. Nemojte pretjerivati s lakom za nokte – dovoljno ih je premazati tek svaka dva tjedna.

Nokti najčešće postaju krhki uslijed nedostataka nutrijenata važnih za zdravlje kože, kose i noktiju, nedovoljnog unosa vode i i česte upotrebe laka za nokte. Želite li zdrave nokte, u prehranu unesite velike količine vode, voća i povrća. Od namirnica se preporučuju orašasti plodovi, mrkva i sok od mrkve te ostale namirnice pune potrebnih minerala i vitamina.

