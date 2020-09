Evo zašto ne možete vršiti nuždu kada ste u novom okruženju i zašto vas kafa uvijek ‘potjera’ na toalet

Ok, svi to radimo i nitko o tome ne želi raspravljati – kako privatno tako i javno.

Iako nije omiljena tema, normalno je imati pitanja. Što je normalno, a što nije? Zašto neće otići s vodom i zašto je nekada češća? Otprilike se shvatili kamo smo krenuli.

Kako bi informacije bile što točnije, najčešća pitanja su postavljena liječnicima da saznamo kakva to znanost stoji iza ove normalne navike.

1. ZAŠTO NAS NIKADA „NE POTJERA“ NA TOALET PO NOĆI?

Ovo niste očekivali ali neuroni koji kontroliraju rad crijeva su sofisticirani i inteligentni. Da, dobro te pročitali. Upravo oni će otpad iz tijela gurati van, ali su pod utjecajem i vašeg unutarnjeg sata koji će vas razbuditi kada je vani dan, a natjerati vas da zijevate kada padne mrak, pojašnjava Pankaj Pasricha, liječnik i ravnatelj gastroenterologije na centru Hopkins

To je razlog zašto nemamo potrebu prazniti crijeva po noći. Mjehur je sasvim druga priča jer on djeluje kao spremnih za stalni protok urina proizvedenog u bubrezima, a može se rastegnuti do određene granice prije nego što sadržaj iz njega mora van. Normalno je da možete spavati 6-8 sati bez pražnjenja, ali određena stanja ili previše vode prije spavanja mogu biti razlog zašto se budite po noći.

2. ZAŠTO SE PLINOVI JAVLJAJU ČIM SE PROBUDIMO?

Crijeva su većinom mirna tijekom noći, ali će živci utjecati na stezanje mišića u crijevima čim se probudite i tako se javljaju plinovi koji su u crijevima zarobljeni cijelu noć. „Najviše plinova tijekom dana se tako javljaj čim se probudite“, navodi gastroenterolog Anish Sheth autor knjige „Što vam vaša crijeva pokušavaju reći“.

3. ZAŠTO NAKON KAVE ODMAH MORAMO NA TOALET?

Ne događa se to samo vama, otprilike 30 posto ljudi osjeti istu potrebu nakon šalice kave. No ne treab samo kriviti kofein, koji će stimulirati rad crijeva i tako potaknuti probavu, tvrde stručnjaci na portalu Washington post. Kiselina u kavi bi mogla biti faktor jer će potaknuti želudac da proizvodi više kiseline, koja bi mogla utjecati na to da crijeva požele riješiti se sadržaja prije očekivanog vremena.

4. ZAŠTO PONEKAD TIJELOM PROLAZE TRNCI DOK OBAVLJATE NUŽDU?

Dr. Sheth to zove dobrim osjećajem te mu daje naziv “poo-phoria.” Događa se to jer pokreti crijeva stimuliraju živce koji mogu uzrokovati spomenute trnce i znojenje baš kao i snižavanje krvnog tlaka i otkucaja srca. Potrebne su velike količine da bi osjetili tu senzaciju, i to je razlog zašto se ne javlja svaki put.

5. ZAŠTO SVE POSTAJE BOLNO NAKON KONZUMACIJE LJUTE HRANE?

Sastojci koji daju pilećim krilcima i rebarcima tako savršen okus se ne mijenjaju u probavi pa njihovu jačinu možete osjetiti i prilikom obavljanja nužde. „Kada kapsaicin dolazi u kontakt s kožom ili samo sluzi, može se vezati za receptor koji se naziva TRPV1” pojašnjava Christine Lee, gastroenterolog na klinici Cleveland te dodaje kako se ti receptori nalaze po cijelom tijelu pa i probavnom traktu. Kapsaicin ekstrakt koji se nalazi u ljutim papričicama i začinjenoj hrani, često se ne razgradi potpuno u probavi, pa kada prolazi kroz trakt, može aktivirati TRPV1 receptore. „U trenutku kada dođe do anusa, vi čete osjetiti posljedice“, dodaje liječnica.

6. ZAŠTO NA PUTOVANJIMA ČESTO PATIMO OD ZATVORA?

Oko 40 posto ljudi pati zbog iste stvari na putovanjima, a stvar je većinom u promjeni rutine. Novo vrijeme za obroke, raspored spavanja i jet leg mogu promijeniti unutarnji ritam organizma i tako utjecati na probavu. Pokušajte si olakšati problem namirnicama poput:

Mahunarki: Ovo povrće, koje uključuje grašak, leću i grah, biste trebali uključiti u svakodnevnu prehranu jer su bogate vlaknima, proteinima, vitaminima i mineralima. Dodajte salati ili juhi ½ šalice mahunarki.

Zobene kaše (cjelovite žitarice): Postoji dobar razlog zašto biste trebali i ove namirnice uvrstiti u prehranu; one su izvor topivih vlakana koja omekšavaju stolicu i tako olakšavaju njezin izlazak iz crijeva. Također sadrže i netopiva vlakna koja će sav sadržaj crijeva “pokrenuti” prema van.

Bobičastog voća: Ove bobice se smatraju superhranom zbog obilja antioksidanata, no sadrže oni i druge esencijalne nutrijente. Pola šalice kupina ili malina sadrži oko četiri grama vlakana. Dodajte ih doručku, večeri ili ih jedite samostalno.

7. ZAŠTO TIJEKOM MJESEČNICE ČESTO MORAM NA TOALET?

Kada započne mjesečnica, tijelo otpušta hormone koji potiču grčenje maternice i tako mogu utjecati i na rad crijeva, a to se događa kada napuste maternicu a otkriju ih mišićne stanice debelog crijeva. Upravo tako dolazi do grčenja.

8. ZAŠTO PONEKAD NE ODLAZI NAKON ŠTO PUSTIMO VODU?

Zato što može sadržavati masnoće, a to otkriva da vam tijelo ima problema s apsorpcijom nutrijenata iz hrane. No ponekad nije razlog za brigu, jednostavno se događa.

Facebook komentari