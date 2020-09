Naučnici izračunali koliko virusa ispusti zaraženi u minuti glasnog pričanja

Osim kihanjem, kašljanjem i fizičkim kontaktom, koronavirus može se širiti i običnim govorom putem sitnih kapljica zvanim aerosol koje struje zrakom i akumuliraju se tijekom vremena.

Znanstvenici s američkog Nacionalnog instituta za zdravlje izračunali su da za jednu minutu glasnog govora u zatvorenom prostoru zaražena osoba generira više od 1000 malih virusom opterećenih aerosola i da oni u zraku ostaju najmanje osam minuta.

Takvih slučajeva je zabilježeno možda svega tri u literaturi da je u većim prostorima, kao što su autobus restoran ili ured, jedna osoba bila zaražena i da je onda vrtnjom zraka virus otišao na udaljenost veću od dva metra i zarazio osobu na skroz drugom kraju, rekla je epidemiologinja Jasna Valić.

Sve ovisi o uvjetima u zatvorenom prostoru, zbog čega su provjetravanje i izmjena zraka u prostoriji iznimno važni.

I još važnije je, ako je ikako moguće, ne koristiti ventilatore i ventilacijske sustave u zatvorenom prostoru. Ako mi vrtimo zrak, onda će se te sitne kapljice u kojima je virus širiti i omogućit ćemo da dođu do drugih ljudi, rekla je Valić.

Jesen je pred vratima, a time i veća opasnost od zaraze, pokazalo je jedno istraživanje. Ljetno sunčevo svjetlo u šest minuta uništilo je 90 posto virusa iz umjetne sline. Da bi isti efekt postigli u sjeni, odnosno u mraku, znanstvenici u Washingtonu čekali su 125 minuta.

Čovjek u zimskim mjesecima češće obolijeva od bolesti dišnih sustava i to većinom virusnih, ali ima mnogo i bakterijskih. Razlog je jednostavan: u zimskom periodu nastaju promjene u atmosferi zbog kojih mi ulazimo u kuće, zatvaramo i grijemo, a nastaju i promjene u našim dišnim sustavima. Sve to dovodi do situacije da ti virusi i bakterije lakše pređu s jednog čovjeka na drugog, objasnila je Valić, prenosi portal Zimo.

U svakoj bolesti ključan faktor je i imunološki sustav pojedinca, kao i pridržavanje epidemioloških mjera.

