UOČITE NA VRIJEME: OVO su 3 znaka da vam prijeti opasna bolest!

To je u osnovi zato što šamani mogu vidjeti što se događa unutar osobe koja je ispred njih. Dakle, oni su u mogućnosti vidjeti izvan stvarnosti i unutar osobe.

Vjeruju da se većina bolesti javlja, zbog bolesti koja utječe na nas iznutra; tako da bolest nije izvan nas, ona je unutar nas.

Evo tri simptoma koja šamani smatraju znakovima neke unutarnje duhovne bolesti koja će se sigurno fizički manifestirati:

1. Strah utječe na vas

Kao što svi znamo, strah je uznemirujući osjećaj. Strah nas čini nesigurnim i obično je neutemeljen. Ako smatrate da je strah zauzeo mjesto duboko unutar vas, nemojte to dopustiti jer ako strah počinje utjecati na vas, to je jasan simptom duhovne bolesti prema šamanima,piše Novi.

Oni vjeruju da strah može toliko oštetiti dušu da će se posljedice sigurno premjestiti na naše fizičko biće.

Također, teško je nadzirati strah zbog svoje iracionalne prirode. Sve što možete učiniti jest pokušati učiniti se sigurnijim i smirenijim, pokušati se nositi sa svojim strahom i suočiti se s njim.

Nemojte se skrivati od njega, borite se s njim i sigurno ćete ga pobijediti. Ovo je izuzetno važno za vaše duhovno dobro.

2. Izgubili ste vjeru

Živimo u vremenima kada je lako izgubiti vjeru. Ali osoba koja zadrži vjeru u najtežim vremenima zasigurno je jača i duhovno raste.

Važno je imati vjeru, jer vjera nas ispunjava. Ali, ako smatrate da ste u situaciji u kojoj ste izgubili svu vjeru, vrijeme je da ocijenite razloge koji stoje iza toga i da radite na sebi.

Vratite svoju vjeru u Boga/Svemir i naći ćete se ispunjeni pozitivnošću i nadom.

Zasigurno ćete voditi bolji život ako imate vjere.

Dakle, ne padajte u egzistencijalnu krizu zbog svakog problema s kojim se suočavate. Imajte vjeru, dobre stvari će vam se dogoditi.

3. Zanemarujete sebe

Ako smatrate da ste na mjestu gdje se zanemarujete, to sigurno nije dobro. Nije dobro jer to govori da ne možete dati prednost onome što je najvažnije, a to ste vi,piše Depo.

Da, vi ste neopisivo važni i samo kada brinete o sebi, u stanju ste svijetu dati pažnju i ljubav. Stoga, ne zanemarujte sebe, uskladite svoje prioritete i rasporede i odvojite neko vrijeme samo za sebe tako da se možete usredotočiti na sebe i postati bolja osoba svaki dan.

Pripazite na ova tri znaka duhovne bolesti! Istrijebite ih prije nego što počnu utjecati na vaše fizičko zdravlje.

