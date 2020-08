ČUDOTVORNA VOĆKA! Jedna šaka dnevno uništava ćelije raka, leči jetru i čisti bubrege od toksina

Bilo da je riječ o crvenoj ili crnoj, ona je izvanredan izvor vitamina C, a pored toga sadrži i proteine, jabukovu, citrusnu i tartaričnu kiselinu i gama-linolnu kiselinu.

Bogata je kalcijumom i fosforom. Obiluje vitaminima B grupe (B1, B2, B3 i B6), C, A i K. Crvena ribizla je odličan izvor antioksidansa i minerala koji poboljšavaju kvalitet kože i kose. Pomaže u detoksikaciji tela i tako povećava otpornost organizma na bolesti. Sadrži vitamin C, kao i gvožđe koje pomaže kod anemije. Vitamin C ima i antihistaminska svojstva koja smanjuju delovanje alergena, štiti od bakterija i virusa i olakšava tegobe astme.

štiti krvne sudove i kosti

Ribizla sadrži kalijum, koji je važan za zdravlje srca i kvalitetan rad celog organizma. Deluje preventivno na hipertenziju, snižava krvni pritisak i pomaže u smanjenju rizika od moždanog udara.

Ima znatnu količinu vitamina K koji je zadužen za održavanje zdravih kostiju jer reguliše kalcijum u kostima pa se preporučuje i kod osteoporoze.

Bilo da se jedu sveže bobice ili u obliku soka, ribizla ima odlično laksativno delovanje. Ako se konzumira samo nekoliko dana zaredom, problem zatvora nestaje.

Lekovita svojstva čaja od ribizle:

Široku primjenu imaju i listovi, koji pomažu u lečenju jetre i krvnih sudova.

Pored toga, čaj od listova pomaže u slučaju visokog krvnog pritiska i zapaljenja mokraćne bešike. U lekovite svrhe koristi se i koren crvene ribizle kao lek protiv upale bubrega.

Ujednačuje ten i smanjuje upale

Sastav crvene ribizle pomaže u smanjenju upala, pa se preporučuje osobaam koje imaju problema sa aknama i drugim koznim oboljenjima.

Jača imuitet do maksimuma

Obilje vitamina C čini crvenu ribizlu moćnim saveznikom jakog imuniteta. Samo jedna šaka dnevno će obezbediti dovoljno energije i imuni sistem ojačati do maksimuma.

U ovim slučajevima je crna ribizla moćna:

Sadrži dosta prirodnog pigmenta antocijanina koji ribizu daje boju. Antocijanin se smatra jednim od najmoćnijih prirodnih antioksidansa.

Takođe je bogata taninima, zbog čega je učinkovita u lečenju dijareje. Osim tanina, sadrži i brojne druge gorke tvari koje imaju izuzetno povoljan učinak na zdravlje. Istraživanja su pokazala da crna ribizla suzbija rast ćelija tumora u organizmu, prenosi narodni lijek.

