Ispovijest pacijenta koji je više od 20 dana bio na respiratoru u Tuzli: Nisam vjerovao da virus postoji

Dokaz da priključenje na respirator ne mora i ne treba uvijek značiti kraj, ekipa Federalne televizije pronašla je u Tuzli.

Ernest Alić (40), koji je usljed novog koronavirusa i nekoliko pratećih oboljenja skoro mjesec dana bio priključen na mehaničku ventilaciju, preživio je, oporavio se i uskoro se vraća svakodnevnim obavezama i svome poslu. Radi kao vozač.

Ernesta Alića novinari su pronašli u njegovom domu sa suprugom, koja mu je uz medicinsko osoblje UKC-a Tuzla bila najveća podrška u dugotrajnoj borbi sa koronavirusom. Polako se vraća normalnom životu, a grčevitu borbu i bolničke dane želi što prije zaboraviti.

A, i Ernest je bio od onih koji nisu vjerovali u postojanje virusa.

– Mislio sam da je to nešto izmišljeno, to ne postoji… ali, to sam doživio, na sebi lično. Imam CD, snimak svojih pluća… pa ko ne vjeruje, evo, neka pogleda snimak mojih pluća, priča Alić.

Uz temperaturu i suh kašalj, Ernest se danas sjeća još samo ljekara i bolničke sobe.

– Ušao sam, rekli su da me moraju odmah uspavati, “pluća samo što mu nisu eksplodirala”…probudio sam se 22 dana kasnije, govori on.

Ernest Alić bio je prvi pacijent na području Tuzle koji je primljen u respiratorni centar, bolničko odjeljenje gdje se smještaju oni s najtežim oblikom Covid-a, oboljenja koje uzrokuje koronavirus SARS-CoV-2.

Dr. Jasmina Smajić, v.d. načelnice Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju na UKC Tuzla, objasnila je da je bio na invazivnoj mehaničkoj ventilaciji, gdje se dešava visoka stopa smrtnosti,prenosi Depo

– On je uspješno oporavljen, nakon 22 dana skinut s ventilacije, a nakon 33 dana otpušten, dodala je.

Ernest se oporavio i jedva čeka da se vrati poslu vozača, koji obavlja 20 godina, a veliko hvala uputio je medicinskom osoblju UKC-a Tuzla.

