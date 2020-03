Žena koja je iz bitke sa korona vrusom izašla kao pobjednik: Ovo mi je spasilo život!

Ana (42) nam je ispričala svoju priču i kako je uspela da pobedi ovaj opaki virus.Sedela sam u svojoj dnevnoj sobi kada je zazvonio telefon i začula se poruka koja je glasila: “Javite nam se što pre”. Poruka je došla iz bolnice u kojoj sam se testirala na korona virus. U tom trenutku sam znala da su rezultati pozitivni.

Danas sam u redu, još uvek povremeno kašljem, ali se ova turbulentna faza života završava. Želim sa vama da podelim ovu priču kako bi što manje ljudi bilo zaraženo. Pratila sam sva uputstva lekara i savete i zahvaljujući njima danas se osećam bolje.

Ovako je sve počelo. Krajem februara sam bila na ručku u jednom restoranu gde mislim da sam zakačila virus. Ispostavilo se da smo ja i još dvoje ljudi koji su bili sa mnom pozitivni na ovaj virus. Njihovi simptomi su bili blagi, ali u mom slučaju situacija je bila malo gora.Nakon 2 dana od tog ručka sam se probudila sa bolovima u glavi i grlu, nisam mogla ni na posao da odem. Nekoliko sati kasnije dobila sam i blagu temperaturu. Prva pomisao je bila da imam grip pa sam zato popila lek za snižavanje temperature, ali mi nije bilo ni malo bolje.

Tek sutradan sam posumnjala na korona virus i otišla u ambulantu da uradim test. Jedino što mislim da bi bilo pametnije je da sam istog dana kada sam osetila da mi nije dobro posetila doktora. Savetujem svima da to urade ako primete i najmanji simptom. Otkrivanje na vreme je pola ozdravljenja.

Kada je test pokazao da sam pozitivna na virus, sledeći korak je bio odlzak u karantin od 14 dana. Prvih 72 sata je ključno. Ukoliko se ne izlažete dodatnom riziku, smanjujete šansu da se simptomi pogoršaju, ali i da zarazite druge ljude.

Imam muža i dvoje dece koji su takođe odmah otišli na testiranje, ali na svu sreću nisu zaraženi.Od njih sam bila potpuno izolovana dok mi lekari nisu dozvolili da ponovo budemo u istoj prostoriji.

Pametno postupanje je spasilo i njih od ovog virusa. Još uvek se ne grlimo, a pranje ruku što češće je obavezno. Znam da to u velikom meri ubija korona virus.Zastrašujuće je bilo to što nisam u nekim trenucima mogla da dođem do daha. Srećna sam jer sam se oporavila i zahvalna lekarima za sve savete koje su mi dali i za negu koju su mi pružili.

Moram da naglasim da sam generalno zdrava osoba, pa je moje telo uspelo da se odbrani samo od sebe uz pojačan unos vitamina. Htela bih da apelujem na starije i ljude koje imaju zdravstvene probleme da se ne izlazu mogućnosti da obole od ovog virusa. Izlazak iz kuće u ovom periodu nije neophodan, zaštitite se na vreme. Svi trebamo učiniti najviše što možemo kako bismo sačuvali druge.

Priznaću da je period izolacije bio težak, ali sam uz podršku dragih ljudi uspela da prevaziđem sve. Sa suprugom sam satima razgovarala telefonom kako bi mi vreme brže prošlo.

Ovo shvatam kao veliki životnu lekciju da bi zdravlje uvek trebalo da bude na prvom mestu. Ništa nije važnije od zdravlja, čuvajte ga na vreme,piše Stil

