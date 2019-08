Kako prepoznati, olakšati i prirodno liječiti alergiju na ambroziju

Advertisements

Sjeme ambrozije prenijeto je u Evropu krajem 19. stoljeća, kada su je šverceri nosili u pošiljkama pšenice. Doktori je nazivaju jednom od najopasnijih biljaka, kako za ljude tako i za životinje. Otkako je donesena u Evropu, širi se tlom kao korov, te osim što muči ljude, ona osiromašuje i tlo jer jede sve hranjivo iz zemlje.

“Simptomi alergije na ambroziju isti kao i kod svih drugih alergija. Curenje nosa, kihanje, svrbež očiju, suzenje ili napad kašlja i napad otežanog disanja, najčešće u kasnim noćnim ili ranim jutarnjim satima”, objašnjava Hadžiosmanović.

Alergije na polen rijetko se javljaju prije treće godine života, ali se mogu pojaviti u bilo kojem periodu života. 20-godišnjak koji ranije nije imao problema, odjednom može postati alergičan.

“Ne postoji univerzalni lijek, ali se mogu uzimati antihistaminici koji će smanjiti alergijsku reakciju. Osim toga, liječnik može prepisati kortikosteroide. Ranije se radila imunosenzibiliacija, ali noviji trendovi nisu skloni tome i zbog toga se to u Sarajevu ne radi. To je ustvari davanje malih količina određenih alergena za koje se zna da će izazvati određenu reakciju i time se ‘stiče otpornost'”, kaže Hadžiosmanović dodavši kako se to radi samo ljudima koji su alergični na jedan ili dva alergena, a ne onima koji imaju tri ili više.

Američka istraživanja pronašla su pelin ambrozije na visini od dva kilometra i čak 200 kilometara od obale, što samo dokazuje tvrdnju da je nemoguće izbjeći pelin ove biljke jer ona može proizvesti do milijardu zrna pelina. Osjetljivima se savjetuje da prate kalendar i ostaju u zatvorenom onda kada je koncentracija pelina najviša, što je između 10 i 16 sati.

Mijenjajte filtere u autima, kako biste mogli uključiti klimu koja filtrira zrak i izbjeći otvaranje prozora i puštanje zrnaca u automobil. Čim dođete kući, presvucite se kako pelin ne biste raznosili po stanu, a veš sušite u stanu kako napolju ne bi prikupljalo pelin. Uz to, tuširajte se prije spavanja kako pelin ne biste ponijeli u krevet.

“Zavisno od vremenske prognoze, ali od polovine augusta do kraja septembra traje period kada je povećana koncentracija pelina u zraku. Najkasnije će trajati do početka oktobra”, ističe alergolog.

Med i kamilica mnogima pomažu sa simptomima, dok nekima pogoršavaju stanje. Najbolje je da pratite kako vaš organizam reaguje i da dobro istražite sve moguće opcije dok ne nađete ono što vam najbolje dogovara. Alergičari predlažu med i biljne čajeve tokom cijele godine, osim u sezoni.

Razrijedite dvije do tri male kašike jabučnog octa u čaši vode i pijte cijeli dan. Narednog dana bi simptomi trebali biti lakši. Đumbir je također jedan od spasitelja za ove situacije, posebno zato što olakšava disanje i čisti sinuse. Naribajte ga i dodajte u kafu ili čaj, ili ga kombinujte sa kompotom, prenosi “Klix“.

Advertisements

Facebook komentari