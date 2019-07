Teško oboljeli građani pisali Izetbegoviću, Čoviću i Šaroviću: Legalizujte medicinski kanabis

Advertisements

U svom otvorenom pismu podsjećaju kako je naučno dokazano da kanabisovo ulje pomaže u liječenju mnogih bolesti među kojima su najteži oblici raka pa do lakših oboljenja. Naveli su i da je i Islamska zajednica u BiH odgovorila da je vjernicima dozvoljeno sve ono što ljekar propiše kao lijek, pa i kanabisovo ulje. Ističu kako je javnost o tome obaviještena, ali da izgleda pojedini ministri nisu, prenosi “Klix“.

“Svjetska zdravstvena organizacija je preporučila legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe, što je usvojio i Evropski parlament, a što predstavlja i jednu vrstu obaveze i našoj zemlji. Mnoge zemlje su vođene ovim preporukama usvojile odluku o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe, a iz našeg okruženja to su učinile Hrvatska i Slovenija koja je otišla korak dalje i osnovala Institut za istraživanje svih mogućnosti liječenja kanabisovim uljem i kanabisom općenito. Zar baš moramo kao zemlja biti zadnji u svemu?”, pitali su.

Naglasili su da je jedno kada smo zadnji u fudbalu ili košarci, ali pitaju trebamo li biti zadnji i u liječenju ljudi.

“Struka, zadužena ispred Ministarstva civilnih poslova BiH je dala svoju riječ, potvrdila opravdanost legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Ponudila je i set rješenja kako bi se kanabis legalizovao u medicinske svrhe, a to je Odluka kojom se (do donošenja Zakona koji traje po nekoliko godina) dozvoljava upotreba kanabisa u medicinske svrhe. Ovo je učinjeno još prije par godina. Zamislite da je tada odluka donesena koliko bi smo života spasili? Zamislite koliko bi još života spasili da se ta odluka donese već sutra”, kažu teško oboljeli građani.

Napominju kako su teško bolesne osobe primorane da na crnom tržištu nabavljaju kanabisovo ulje po cijenama do 1.000 eura te da su neki su, kako bi preživjeli, rasprodali sve da bi nabavili ovaj proizvod i liječili se.

“U zadnje vrijeme je primjetno da se u to kanabisovo ulje koje dolazi crnim tržištem ubacuje i olovo kako bi ono bilo što teže. To je direktan i novi atak na zdravlje ljudi koji nesvjesno ubijaju sami sebe , već dovoljno oboljeli. Legalizacijom kanabisa u medicinske svrhe dobit ćemo i to da se to crno tržište ukloni, imat će naša država i ekonomsku dobit kroz razne namete i takse, ali ono najvažnije, građani će imati mogućnost da se liječe jer kanabis je između ostalog poznat i kao sveta biljka jer se u naprednom svijetu koristi kod mnogih oboljenja”, kazali su.

Zaključili su kako je najviše “snage” za ovu odluku u rukama Ministarstva civilnih poslova BiH koje to može riješiti vrlo brzo te poručili: “Želimo legalno da se liječimo!”.

Otvoreno pismo potpisuju Udruga multipla skleroza “Vjera i borba” iz Mostara, Udruženje građana Multipla skleroza regije Istočna Hercegovina, Udruženje oboljelih od reumatizma “Snaga” iz Tuzle, Udruženje žena oboljelih od karcinoma “Nijemi krik” iz Kalesije, Udruženje žena oboljelih od karcinoma “Zmajice” iz Gradačca, Udruženje oboljelih od karcinoma “Behar” iz Bihaća, Udruženje za pomoć oboljelima od karcinoma “Suta je novi dan” iz Velike Kladuše, Udruženje oboljelih od multiple skleroze TK, Udruženje oboljelih od malignih oboljenja grada Cazina UOMO, Udruženje oboljelih od karcinoma dojke UNA iz Bihaća i Udruženje “Zmajevo srce”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari