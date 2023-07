Nikako ih ne smijete zanemariti: 10 znakova da imate bolesno srce

1. Brzo se umorite tokom fizičke aktivnosti

Uobičajeno trčite bez poteškoća 4-6 km dnevno, ali odjednom to više ne možete jer vas obuzme umor sličan onome kad bolujete od gripe? Ovo bi mogao biti jasan znak da vaše srce ne pumpa dovoljno krvi po tijelu.

Ukoliko i nakon kvalitetnog odmora i okrepljujućeg sna i dalje osjećate isti umor odmah posjetite svog liječnika.

2. Imate problem s e*ekcijom

Erektilna disfunkcija jedan je od uobičajenih signala da nešto sa srcem nije kako bi trebalo biti. Anksioznost, depresija i stres također mogu uzrokovati poteškoće u se*sualnom životu, ali ne treba zanemariti činjenicu da se možda radi o začepljenju srčane arterije što sprečava da krv dospije do vašeg penisa. Vaskularna erektilna disfunkcija najčešći je tip se*sualne disfunkcije i obično je uzrokuje jedna od ove dvije bolesti: ateroskleroza ili endotelijalna disfunkcija. Ateroskleroza uzrokuje otvrdnjavanje i sužavanje arterija što dovodi do srčanog i moždanog udara. Endotelijalna disfunkcija onemogućava vaše krvne žile da se opuste koliko je potrebno, a to smanjuje protok krvi kroz tijelo.

Simptomi poremećaja erekcije često se pune pojave pune dvije godine prije nego drugi simptomi bolesti srca zbog čega nude šansu za ranu intervenciju i zaustavljanje srčanih bolesti u samim počecima razvoja.

3. Odjednom vas je napao kašalj koji sedmicama ne posustaje

Ne dopustite da vas dugotrajni kašalj zavara na način da pomislite kako ste uhvatili gadnu prehladu. Ukoliko uobičajeni lijekovi protiv kašlja ne pomognu to bi mogao biti znak da imate problem sa srcem.

Ponekad se tekućina u plućima nakuplja od kongestivnog zatajenja srca, što može uzrokovati piskutanje i kašalj koji podsjećaju na astmu ili neku drugu bolest pluća, a zapravo je u pitanju srce. Nezdravo srce može biti krivac za kroničnu opstruktivnu bolest pluća, vrlo ozbiljno stanje koje do krajnje granice otežava disanje pacijenta.

4. Otežano dišete tokom spavanja

Opstruktivna apnea u snu uzrokuje da se usred noći budimo u agoniji, boreći se za zrak. Ovo stanje povezano je s visokim rizikom od bolesti srca, poput srčanog udara, atrijske fibrilacije i srčane aritmije. Tijekom spavanja kod pacijenta s apneom razina kisika opada, zbog čega tijelo signalizira krvnim žilama da se stisnu i pojačaju dostavu kisika u srce i mozak. To uzrokuje probleme s disanjem tijekom noći, piše Ordinacija.

5. Gubite dlake na nogama

Noge bez dlaka mogu biti znak da su vam krvne žile sužene zbog čega je normalan protok krvi onemogućen. To može uzrokovati oslabljenu cirkulaciju u nogama i onemogućiti normalan rast dlaka na tom području.

Općenito, periferna arterijska bolest uzrokuje gubitak kose ili usporen rast dlaka na nogama zbog čega se preporučuje posjet liječniku koji može odrediti terapiju.

6. Natečena su vam stopala i noge

Primijetite li da otežano obuvate cipele ili vas čarape stežu, to bi mogao biti znak da imate srčanih problema. Kada vaše srce ne radi učinkovito krvne žile se pune krvlju koja se vraća, odnosno ne otiče dovoljno dobro, a nakupljenu tekućinu guraju u okolna tkiva zbog čega neki dijelovi tijela, poput stopala, trbušne šupljine ili mošnji natiču.

Osjećate li da ste natekli na neobičnim mjestima, pokušajte pritisnuti kožu. Ako na koži ostane udubljenje, to znači da vaša tkiva zadržavaju višak tekućine i da trebate posjetiti liječnika.

7. Muči vas bol u vratu i čeljusti

Većina ljudi smatra da je bol u prsima prvi znak srčanih bolesti, ali u stvarnosti se prvi simptomi bolesnog srca pojavljuju u drugim dijelovima tijela.

Žene u usporedbi s muškarcima imaju veću vjerojatnost za tzv. “atipične simptome” koji često mogu dovesti do toga da stanje vezano uz srce ne bude prepoznato niti liječeno. Zbog toga je vrlo važno znati da prvi simptom bolesnog srca nije uvijek bol u prsima.

Bolovi u vratu ili čeljusti mogu biti znak angine pektoris, srčanog problema koji se javlja kada srcu nedostaje krvi bogate kisikom. Ova bolest se može manifestirati kao pritisak ili stezanje u prsima, a može se širiti i na druge dijelove tijela poput vrata, čeljusti, leđa ili ramena.

8. Patite od kratkog daha

Ukoliko se prilikom uspinjanja uz stepenice osjećate zadihano, to je često znak poteškoća sa srcem. Liječnici preporučuju da dobro upoznate svoje tijelo, njegove mogućnosti i ograničenja da biste mogli primijetiti kada dođe do nekih odstupanja od normale.

Zamolite liječnika da napravi temeljitu procjenu vašeg zdravstvenog stanja. Najbolje je biti proaktivan kada se radi o zdravlju srca i naučiti kako izbjeći rizik od zastoja srca u budućnosti.

9. Natečene su vam desni

Osobe s bolestima desni često pate od natečenih desni uzrokovanih upalom, a upala u tijelu može dovesti do povećanog rizika od srčanog udara. Ljudi koji boluju od parodontoze zapravo boluju od teškog oblika upale, a ta upala može pokrenuti upalne procese bilo gdje u tijelu.

10. Srce vam ubrzano ili nepravilno lupa

Svako srce koje ubrzano kuca ili preskače ritam, može biti znak da je vaš kardiovaskularni sustav “izvan ritma”. Aritmija je stanje nepravilnog otkucaja srca koje kasnije može uzrokovati bolest srca, ako se ne liječi pravovremeno i valjano.

Ako je vaše srce jako slabo, može uzrokovati poremećaje srčanog ritma: brzi ili nepravilni otkucaji srca mogu biti znak da su vam srčani zalistci u lošem stanju. Ukoliko vam srce “treperi”, posjetite svog liječnika; napravit će potrebne pretrage da bi ustanovio u čemu je problem i eventualno prepisao potrebnu terapiju.

