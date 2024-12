Je li minimalna plaća od 700 KM sve što je ostalo od obećanja o porezu na dohodak, uredbi Vlade FBiH?

Do kraja godine Vlada Federacije mora donijeti odluku o visini minimalne plaće u Federaciji BiH za narednu godinu. Trenutno minimalna plaća iznosi 619 KM. Dopune Zakona o porezu na dohodak kojim bi se otvorio put do najniže plaće u FBiH od 1.200 KM, Federalna vlada je povukla sa dnevnog reda Zastupničkog doma Parlamenta U javnosti su se potom pojavile informacije kako će minimalna plaća sa 619 KM biti povećana na 700 KM.

Prema trenutnoj uredbi o metodologiji izračuna minimalne plaće to nije moguće jer u uredbi stoji da se najniža plaća za narednu kalendarsku godinu usklađuje u visini zbira 50 posto porasta potrošačkih cijena i 50 posto porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za period januar – septembar, a prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.Posljednje povećanje minimalne plaće prema ovim parametrima je bilo za 23 KM, sa 596 KM na 619 KM.

Osim toga, Vlada FBiH odluku o minimalnoj plaći mora donijeti u konsultacijama sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritorij Federacije BiH, partnerima koje čine predstavnici sindikata i poslodavaca. Novi saziv ESV-a nikada nije formiran.Minimalna plaća prema sadašnjoj uredbi može biti nekih 650 KM, međutim mislim da će Vlada FBiH koristiti pravo da to poveća na 700 KM, tako da očekujemo od 1. januara naredne godine da minimalna plaća bude 700 KM. To je jedina izvjesnost o kojoj govorimo – kaže za Faktor ekonomski stručnjak Admir Čavalić, koji je federalni zastupnik i predsjednik Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

Upitali smo da li to znači da Vlada FBiH mora donijeti novu uredbu, nove parametre.

– Mislim da ima u uredbi mogućnost vanrednog usklađivanja, par desetaka maraka da se podigne kako bi se moglo zaokružiti na 700 KM. Naravno, to je mogućnost koju Vlada FBiH još nije zvanično iskoristila – govori Čavalić.

U minimalnu plaću ne ulazi topli obrok, prijevoz…, pa se postavlja pitanje manipulacije poslodavaca, da radnicima ispoštuju minimalnu plaću, ali da im smanje topli obrok.

– Plaća je rezultat ponude i potražnje na tržištu rada. Ako ste u konkurentnoj branši, male šanse su da će se to događati. Ako ste u oblasti gdje su loši uvjeti rada, gdje ima previše radnika ili je mala potražnja za radom, vjerovatno će ti radnici imati probleme – kaže Čavalić.

Osvrnuo se na pitanje koliko povećanje minimalne plaće utječe na javni sektor.

– Ima utjecaja, ali daleko veći je prosječna plaća, ona se više puta pojavljuje kao neki temelj, indikator u smislu nekih zakona, obračuna i slično u FBiH, ali negdje se sporadično pojavljuje minimalna plaća i ona može utjecati na povećanje osnovice i slično – kaže Čavalić.

Fahrudin Čolaković, delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, kaže kako uredba nikada ne može imati snagu zakona.

– Nemamo zakon o doprinosima da rasteretimo privredu, a čime bi se povećale plaće radnika u realnom sektoru. Vlada FBiH spominje nekakvu uredbu koju još niko nije vidio. Na tim krilima su došli na vlast, nametnuti, međutim, vidimo da je to ostalo mrtvo slovo na papiru. Iskreno se nadam da će doći vrijeme da konačno vidimo te fiskalne zakone – kazao je Čolaković,piše Faktor

